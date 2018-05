Los pensionistas vuelven a la calle para exigir un sistema con garantías a largo plazo

Unas doscientas personas convocadas por el Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) se concentraron ayer por la mañana en el Obelisco para volver a exigir un sistema público de pensiones dignas. Al grito de "Rajoy, escoita. Pensionistas en loita", los jubilados quisieron dejar claro que la subida del IPC pactada para este año y el que viene no es suficiente. Exigen un cambio del sistema con garantías de futuro.

"Se habla de IPC para 2018 y 2019, pero no de la derogación de la ley de 2013 -la reforma por la que empezó a aplicarse la subida el 0,25% anual-. Se habla de demorar el factor de sostenibilidad -que reducirá las nuevas pensiones según aumente la esperanza de vida- pero no de su derogación definitiva que es lo que reclamamos", expuso un portavoz de Modepen en la lectura de un manifiesto. A su alrededor, algunos jóvenes y muchos mayores portaba pancartas con mensajes como Blindar pensiones por ley, Pensión justa ya, Pensión Permanente Revisable con IPC o Robar al mayor, vileza atroz.

Los representantes de Modepen proclamaron que han ganado "una batalla pero no la guerra". Por un lado, celebraron la mejora de poder adquisitivo que tendrán los pensionistas este año y el próximo así como la buena noticia para quienes se jubilen en los próximos cuatro años, ya que se librarán del cálculo que liga la cuantía a percibir con la esperanza de vida -al retrasarse de 2019 a 2013 la puesta en marcha del factor de sostenibilidad-. Presumieron de que ninguno de estos logros se habría conseguido sin la movilización social y las presiones de las plataformas que forman la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas. Por otra parte, alentaron a los manifestantes a seguir ejerciendo esa fuerza porque en 2020 -después de las elecciones generales del 2019- volverá la subida "mísera" del 0,25%. Las medidas anunciadas por el Gobierno, que califican como insuficientes, "no solucionan el problema del sistema de Seguridad Social ni el futuro de la generación del baby boom", alertan. "No queremos remiendos, no queremos limosna", zanja Modepen.

Blindaje en la Constitución

El colectivo de pensionistas considera que las recientes mejoras presentadas por el Gobierno responden a "puro interés electoralista", teniendo en cuenta que los dos años para los que PP y PNV pactaron subir las pensiones de acuerdo al IPC concluyen en fecha de elecciones generales. Para evitar que el sustento de quienes ya no pueden trabajar oscile según el partido que ocupe el Gobierno, propone que el sistema de pensiones se blinde en la Carta Magna. "Reclamamos que se constitucionalice el derecho a una pensión digna y suficiente; queremos su reconocimiento en la Sección 2ª de Capítulo 2º del Título 1º de a Constitución", concreta.

Para garantizar la viabilidad económica del sistema de pensiones, Modepen reclama que se garantice la financiación de la Seguridad Social a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, de forma que se "complementen las aportaciones sociales" y se corrija el déficit de la Seguridad Social cuando sea necesario.

Las propuestas van más allá del propio sistema de pensiones y llegan a la regulación del mercado de trabajo. Desde la lógica de que hará falta empleo digno para sostener pensiones dignas, Modepen pide "una reforma del mercado laboral y otra fiscal imprescindibles para que nuestro sistema sea sostenible a largo plazo".

La protesta en A Coruña finalizó a las doce y media, tras media hora de cánticos como "a loita é o único camiño", "goberne quen goberne, as pensións se defenden", o "non á privatización das nosas pensións". En la mañana de ayer hubo concentraciones similares en ciudades de todo el país, entre ellas diez localidades gallegas. En Santiago, el miembro de Modepen Álvaro Blanco advirtió de que la mejora de las pensiones que supone el pacto del PP y el PNV -acordado para que los Presupuestos Generales del Estado se puedan aprobar en el Congreso- "seguramente sea un espejismo que durará lo que duren las necesidades de la mayoría parlamentaria".

El Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas recordó que la próxima movilización está convocada ya para el día 26 en todo el país.