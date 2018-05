Los pensionistas retoman su pulso en las calles

Los jubilados gallegos volvieron ayer a las calles convocados por la CIG para exigir la derogación de las reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013, que desligan su evolución de la marcha del índice de precios y que reducen su cuantía si aumenta la esperanza de vida. Las protestas se extendieron por una decena de municipios gallegos. En A Coruña, un centenar de personas se concentró en el Obelisco bajo el lema En defensa das pensións e do emprego. Corearon cánticos como " Montoro, ladrón, non roubes as pensións".