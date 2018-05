"La revolución digital no va tan rápido como la gente cree, hay cosas en fases incipientes"

El responsable del programa de desarrolladores de Google, Andrés Leonardo Martínez, participó el pasado jueves en Santiago en el encuentro Galicia TIC 2018, donde aseguró que en 2020 unos 5.000 millones de personas en todo el mundo contarán con dispositivos móviles, más del doble que ahora. Un avance que, dice, ayudará también al desarrollo de los países más pobres y a que su población acceda a otros bienes de primera necesidad.

- En el Galicia TIC 2018 impartió la conferencia Google y la transformación en ecosistemas tecnológicos abiertos . ¿Qué son estos ecosistemas?

-El punto de partida es el desarrollo de software, que en los últimos 30 años se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. Estos ecosistemas giran en torno a un planteamiento que es que el software se distribuye con fuentes abiertas que permiten ejecutarlo, distribuirlo, venderlo, todo lo que se quiera... Este ecosistema, en el sentido de relación entre agentes, permite enfrentarse a la complejidad inherente al desarrollo de software de una forma efectiva. Estos agentes son compañías de plataforma como Google, pymes y centros de investigación desarrollan y participan en la cadena de valor para lograr que la innovación sea más efectiva.

- Y uno de los ejemplos que puso en su intervención es Android.

-Sí, ponemos tres ejemplos, el primero de ellos Android. Antes de su aparición, en 2006, si querías desarrollar o hacer uso de soluciones móviles tenías muy pocas opciones. O optabas por pagar una licencia o desarrollabas un sistema operativo para ti, con lo que eso supone: asumir un coste que es accesible a muy pocas empresas. Android ofrece desde el principio software libre que permite usarlo sin tener que pagar ro yalty, modificarlo y adaptarlo incluso eliminando cualquier referencia a Google o Android. Eso permite que el desarrollo de ese ecosistema favorezca el acceso a dispositivos móviles de más de 2.000 millones de personas y va a permitir que en 2020, según nuestras estimaciones, más de 5.000 millones de personas tengan smartphones.

- ¿Es el doble en pocos años?

-Sí, desde gente del primer mundo con capacidad adquisitiva alta hasta de países en vías de desarrollo y que no puede gastar demasiado dinero en móviles. Todo gracias a que es posible acceder a software libre y adaptarlo y modificarlo para lo que necesitamos. Este, el de Android, es el caso más conocido, pero tenemos otros dos.

- ¿Cuáles son?

-Uno es Kubernetes, un sistema operativo que permite gestionar todos los data center y que cualquier compañía del mundo ponga en marcha su propio data center. El otro es TensorFlow, una plataforma de machine learning.

- ¿El objetivo final es que cualquier persona acceda al software libre y desarrolle sus proyectos?

-Sí, efectivamente. Parte de lo que es el acceso a las fuentes, pero esa es solo una parte. Una pequeña empresa no tiene que plantearse hacer una plataforma desde cero sino que, por ejemplo, puede copiar las capacidades que tiene Google para proporcionar seguridad en los desarrollos. Nosotros desarrollamos Android con una arquitectura que permite que los parches de seguridad se puedan actualizar sin mención al software y a Google, sin siquiera preocuparte de aplicar esos parches de seguridad. Puedes beneficiarte y continuar con tu producto sin modificaciones tecnológicas.

- Y entonces, ¿dónde está el negocio? ¿En acuerdos con entidades o empresas?

-Somos una empresa de plataforma y el acceso a todas esas fuentes se hace sin pagar royalties, no tienes que pagar por nada. Actuamos con los fabricantes para asegurarnos de que el sistema operativo se ajusta a los distintos hardwares, pero se publican las especificaciones y puedes hacerlo sin que llegue a requerir intervención de Google. En clave de plataforma vendemos servicios de internet, principalmente publicidad, y otros muchos como aplicaciones y demás. Nos interesa un ecosistema activo, dinámico, vibrante? Google gana dinero a través de la publicidad en internet y de los servicios relacionados con el marketplace en el caso de Android. Pero hay otros fabricantes que desarrollan sus propios marketplaces. Con el actual esquema de convivencia creemos que podemos demostrar lo buenos que son nuestros productos en igualdad de condiciones.

- Comentaba antes que en 2020 habrá más de 5.000 millones de personas con dispositivos móviles. Un experto me decía hace unos años que es un poco dramático que haya ya más gente con móvil que con acceso a agua potable, un bien básico.

-El desarrollo tecnológico está asociado inherentemente a otros aspectos que están ahí presentes. Te pongo un ejemplo. En África el desarrollo de internet no se realizó por los procedimientos convencionales, no hay una red telefónica propiamente dicha sino una red de antenas, y la gente ha sido capaz de usar antes internet en el móvil que en casa, porque no hay teléfonos. Es cierto que hay problemas acuciantes aún en países emergentes o en vías de desarrollo, pero los avances tecnológicos van a apoyar y fortalecer la solución de esos problemas. Una persona que tiene que cubrir unas necesidades básicas igual no cuenta con dinero sobrante para gastarse en un móvil, pero gracias al ecosistema abierto de Android y a que puedes adaptar el sistema operativo a las necesidades, hay dispositivos móviles desde 40 dólares o 50 en países en vías de desarrollo o emergentes. El desarrollo de la sociedad va a ir acompañado y reforzado por el acceso a la tecnología.

- ¿Hablamos de democratización en el acceso a internet, a la tecnología, no?

-Sí, completamente. La gama de dispositivos es enorme, accesible a todos los bolsillos, sin ningún tipo de royalties. Adaptado a las necesidades de cada sociedad, de cada país, con posibilidades infinitas.

- Hay hasta 24.000 modelos de móviles Android distintos?

-Sí, desde gama alta hasta accesibles a bolsillos más humildes. El poder de compra es comparable. Esos 1.000 euros de un dispositivo de gama alta en occidente pueden ser equivalentes a los 100 euros que cuesta en un país emergente. Con modelos de unos 40 euros se permite el acceso a casi cualquier usuario.

- Google afirma que Android generó más de 1,2 millones de empleos en Europa. ¿Cuáles son los datos en España y Galicia?

-Estos son datos de un estudio europeo, no detalla por países, pero creo que es una aproximación conservadora. La cantidad de dinero que se reparte a los desarrolladores de aplicaciones, que son solo una parte de los que aprovechan el entorno Android, está en varios miles de millones a nivel mundial.

- El desarrollo del software libre y su utilización está pensado para favorecer la innovación. ¿Cómo está Galicia en esta materia y en el sector TIC?

-En Galicia estamos fomentando los grupos de desarrolladores de Google, que no trabajan en Google pero que se juntan para aprender esas tecnologías y difundirlas. Tenemos en A Coruña, Vigo, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra?, y son muy activos. Y hay otras entidades gallegas de desarrolladores con expertos referentes en la materia. Galicia está en igualdad de condiciones que otras autonomías y tiene sectores muy activos. En cuanto a tecnología está bien posicionada.

- ¿Cómo ayuda Android a la digitalización de empresas y pequeños negocios?

-Los usuarios demandan cada vez más el acceso a servicios digitales y los dispositivos móviles y las unidades digitales se han adaptado de manera trepidante a los procesos de innovación y la posibilidad de customizar, adaptar, aprender, y toda la información sobre cómo desarrollar en Android está disponible en internet, por lo que se alimenta el ecosistema para que la gente desarrolle proyectos sin coste alguno.

- Mucha gente habla de que la revolución digital y tecnológica es incluso más importante que la industrial. ¿Está de acuerdo?

-Es cierto que ha habido un desarrollo trepidante, pero trabajamos en Google y otras plataformas para ser conscientes del impacto de la tecnología en la sociedad y orientarlo de una manera positiva, evitando lo negativo. Colaboramos con entidades con comités éticos para entender el impacto y orientarlo en positivo. No vamos tan rápido como mucha gente piensa, como en el caso del machine learning y en otras, en las que estamos aún en fases incipientes. Aún estamos con problemas desde el punto de vista técnico que nos dejan en una posición distante de lo que se discute y se habla.

- Esta tecnología es además muy intrusiva, permite el control total de las personas...

-Precisamente estamos con estrategias para introducir mecanismos que hagan que la tecnología sea cada vez menos intrusiva y permita conciliar, porque las notificaciones nos abordan continuamente, y suena el móvil, y estamos hablando con la familia y está el móvil por medio. Presentamos medidas sencillas de bienestar digital para tratar de paliar ese tipo de cosas. Google es una empresa comprometida y está trabajando para que tengamos una supervisión detallada.

- ¿Se ofrece la tecnología y se intenta paliar su uso indebido?

-A veces sorprende, pero Google tiene muy presente siempre al usuario en primer lugar. No tiene sentido desarrollar tecnologías que hagan que los usuarios sean peores personas, que no disfruten de la vida como lo han hecho hasta ahora. Saquemos las ventajas, aprovechemos los beneficios y busquemos limitar al máximo los inconvenientes.

- ¿Y cómo está en materia de protección de datos, ahora que entró en vigor una nueva ley?

-Tenemos muy en cuenta la seguridad de los datos, trabajamos para identificar cualquier problema, respetamos al máximo la privacidad de nuestros usuarios, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Puedes acceder a la sección de tu cuenta en Google y controlar, conocer, modificar, rechazar, eliminar la información que manejamos y que compartes para usar los servicios que ofrecemos.