Zardoya Otis, E.ON y Arytza

- Buenos días. ¿Cuál sería un buen punto de entrada en Zardoya Otis? No tengo prisa por entrar. ¿Hasta dónde tendría que caer para asegurar una buena entrada? Gracias por adelantado.

-Zardoya Otis, como comenté en mis Consultorios de Bolsa en la radio, lleva años aburrido, lateral y sin clara tendencia. Hay miles de valores en la Bolsa europea y norteamericana susceptibles de ser una oportunidad de inversión y no me caso con ninguno. Así que estos años preferí otros valores a Zardoya. Mejoraría de superar los 9,455 euros ya que activaría estructura de segundo impulso alcista e incluso rompería al alza una figura triangular. Un saludo y buenas inversiones.

- Creo que E.ON se reestructura al alza. Se paró en el 61,8% del impulso y de ahí para arriba. Pillé unas pocas acciones y le saco un 5% más dividendo. Mínimos y máximos crecientes desde 2017. ¿Qué opinas?

-Está en tendencia alcista con soportes en los 8,38 y 7,629 euros. Mejoró en 2017 su situación técnica de corto plazo y confirmaría mejora y más alzas para medio-largo plazo de superar los 10,47 euros.

- Hola David. Arytza lleva una caída total del 76% desde máximos del 2014 y tras recomendarla muchos analistas value cayó casi un 40%. ¿Crees que los gestores se equivocaron o hay esperanzas de recuperación alcista? En cualquier caso, ¿habrá que esperar mucho tiempo para ver esa recuperación? Gracias.

-Arytza, como ya comenté en esta sección hace semanas, sigue bajista. Los inversores value también cometen errores, pero no soy quien para juzgar su sistema, ya que cada inversor tiene su método y yo defiendo el mío. Por análisis técnico está bajista desde finales de 2014 y no veo razón para tenerla en cartera desde que perdió los 71 francos suizos. Mejoraría a medio plazo de superar los 39,37 francos suizos. Hace años que no cumple nuestro criterio de valor fuerte que se comporta mejor que el mercado. Eso sí, una de las razones por las que me gusta el uso de stops es que si pierdes un 50% necesitas una subida del 100% solo para recuperar la inversión. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- ¡Hola David! Quería preguntarte por Covestro. ¿Tiene un doble techo en la zona de 95,60-95,76 al romper los 81,38 euros o consolida desde la última subida. En dicho caso, ¿cuál sería una buena zona a tener en cuenta para entrar? Gracias y felicidades por tu trabajo. Un saludo.

-Es correcto. Hay doble techo activado y pendiente. El valor lleva meses consolidando tras fuertes alzas. Tiene soporte de largo plazo en los 61,94 euros. Es de los valores que vigilo para entrar si hace un suelo, tras esta tendencia bajista de corto plazo en la que está inmerso. Sería ideal que lo hiciera tras caer más y cumplir el objetivo pendiente. Resistencia en 82,80 euros.

- Hola David. Hace unas semanas que sigo a CTT, Correos de Portugal. Parece que quiere empezar a formar un doble suelo que tendría que confirmar. ¿Merece la pena entrar ahora para mejorar la ratio riesgo-beneficio? Gracias.

-Lleva años cayendo, en tendencia bajista. Solo mejoraría de superar los 3,432 euros. Mientras no supere este nivel no hay motivos para comprarlo. De hecho, en el último año en la cartera de corto-medio plazo de Bolsa General entramos en tres valores lusos, pero de los fuertes: Galp, Semapa y Altri, y en el que menos se gana, se gana un 20,5%, y en el que más, un 67%. A la larga sale rentable comprar lo fuerte que lo débil con la esperanza de que mejore. Un saludo.

- Estimado David. Seguí su recomendación de comprar Nike a finales de 2017. Me ha ido muy bien. Tengo stop loss en 48 dólares. Me gustaría saber si para medio-largo plazo se mantendría ahí o se podría ajustar. ¿Quizás un stop loss en 60 dólares sería solo para corto plazo? Gracias.

-Enhorabuena. Al comprar un valor fuerte tras una consolidación/descanso y suelo de corto-medio plazo con objetivos alcistas activados, el resultado suele ser bueno. Al final es seguir el método de inversión que explicamos en nuestro curso de Bolsa online con gestión del riesgo, paciencia y disciplina.

De los tres objetivos alcistas que tenía por Análisis Técnico le falta el más ambicioso, por un triángulo, hacia 75,49 dólares. Es un claro mantener. Pondría stop en los 63,20 euros. Un saludo y buenas inversiones.