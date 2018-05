El PP sopesa ahora dar marcha atrás con el factor de sostenibilidad de las pensiones

En plena tormenta política por las reacciones en cadena tras la sentencia de la Gürtel, con una moción de censura del PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para finales de esta semana y Ciudadanos exigiendo la convocatoria de elecciones anticipadas, los populares se muestran dispuestos a dar un giro en la última reforma del sistema de pensiones. A cambiar uno de los correctores que más enfado causó en el colectivo de jubilados. El portavoz adjunto del PP en el Pacto de Toledo, José María Barrios, asegura que hay tiempo para "repensar" el factor de sostenibilidad hasta 2023 -previsto, en principio, para 2019, con la idea de incluir una variable más en el cálculo de la prestación, la de la esperanza de vida- porque "lo que en un momento es válido puede no serlo en otro".

"No siempre vale lo mismo, porque la economía y la sociedad evolucionan, aunque hay que mantener el criterio de que el sistema tiene que ser sostenido y sostenible", apuntó en unas jornadas con los otros portavoces del Pacto de Toledo organizadas por la asociación APIE. Barrios afirma que el Gobierno "no tiene ningún capricho" en mantener el índice de revalorización de las pensiones tal y cómo está en la actualidad, pero considera que hay que fijar criterios "fácilmente aplicables", ya que "de nada valdría un índice rígido que no se pueda aplicar" en ciertos momentos.

En esta línea, el diputado sostiene que, por ejemplo, se podrían asegurar las pensiones mínimas y referenciar la subida de las demás pensiones a otros criterios como los salarios, que en situaciones de crisis pueden no subir como el IPC.

José María Barrios también cree que con la creación de empleo "no se cubre todo el déficit" de la Seguridad Social y asegura que hay que seguir acometiendo medidas. "Sería bueno que se empezasen a subir los salarios, porque si suben las cotizaciones, se ayudaría a recortar el déficit", defendió.

Hace solo unas semanas, durante una intervención en el Congreso de los Diputados, Rajoy cerró la puerta a cambiar algo de las últimas dos reformas del sistema.