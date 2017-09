La medición psicoacústica todo un éxito un año después

Audias celebra su más de un año adaptando los audífonos mediante la medición psicoacústica, sistema LPFit ACAM®5, con un éxito mayor a lo esperado. Como cualquier innovación siempre hay que esperar a los resultados finales para poder observar con perspectiva como ha sido el proceso. Ahora ya se puede afirmar con seguridad que ha sido un éxito. Este es uno de los avances más prometedores en la disciplina audioprótesica, ya que el uso de audífonos es, en la mayoría de los casos, la única y mejor solución para disfrutar de una vida social y laboral plena. Pero para ello estos deben estar ajustados al máximo y a las necesidades cotidianas de cada paciente de forma individual y personalizada. Porque casi todo en la vida diaria es comunicación, el campo de la audiología debe avanzar con mayor rapidez para poder ofrecer soluciones eficientes a los pacientes con pérdida auditiva.

Aunque la pérdida auditiva no sabe de edad, género ni actividad laboral, es verdad que lo sufren, en mayor medida, los hombres, los mayores de 65 años y aquellas personas sometidas a altos niveles de ruido debido a su actividad laboral. Las revisiones auditivas son fundamentales prevenir una pérdida auditiva a tiempo y responder ante ella con soluciones rápidas y eficientes, que permitirán disfrutar de la vida con plenitud. Son muchas las veces en que la pérdida es tan gradual que el paciente no se da cuenta hasta años después, lo peor de este caso es que sin darse cuenta ha ido aumentando su aislamiento y otros trastornos sociales y psicológicos que pueden ser mal diagnosticados. De ahí la importancia de hacerse un reconocimiento auditivo ante la mínima señal de pérdida auditiva. Y es que la salud tiene mucho que ver con la capacidad de ententerse con los demás. La pérdida auditiva es como una minusvalía oculta, no se puede ver, pero afecta de manera poderosa a quien lo padece. Y retrasar el uso de audífonos solo empeorará la capacidad de respuesta ante la vida diaria. A veces por desconocimiento y a veces por coquetería, se va retrasando el uso de los audífonos.

Christoph Schnitzler ha ido introduciendo, de forma paulatina y con éxito, equipos de diagnóstico de alta calidad, protección auditiva, tecnología inalámbrica y soluciones para el oído de cada paciente. Porque "es la tecnología aplicada a la salud la que permitirá tener una mejor calidad de vida", afirma Schnitzler.