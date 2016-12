Aznar rompe con la cúpula del PP y renuncia a la presidencia de honor de la formación

El expresidente del Gobierno José María Aznar comunicó ayer por carta al líder del PP, Mariano Rajoy, que renuncia a la presidencia de honor del partido y que no tomará parte en el congreso de la formación que se celebra el próximo mes de febrero, aunque seguirá siendo militante.

La ruptura de Aznar con Rajoy llega después de años de desencuentros en los que el exjefe de Gobierno ha criticado abiertamente desde la fundación FAES, que dirige, muchas de las decisiones del Gobierno de su antiguo pupilo, desde la subida de impuestos hasta su postura respecto al desafío soberanista.

La semana pasada, Aznar reprochó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ésta cuestionara la recogida de firmas que el PP promovió en 2006 contra el Estatuto de Cataluña, antes de recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional. Esa actitud, según Aznar, evidencia "de nuevo" la tendencia del PP a "asumir el relato" de sus adversarios políticos.

En su carta a Rajoy, a quien desea "los mejores aciertos" en estos momentos "tan importantes y tan difíciles", Aznar justifica su decisión de dejar la presidencia de honor del PP en la nueva situación de "independencia" de la Fundación FAES, que se ha desvinculado completamente del partido. Algo que, a su juicio, "aconseja" también que él deje su cargo honorífico en el partido. "Ningún patrono de FAES ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política. Como presidente de FAES no deseo ser una excepción", señala Aznar.

El expresidente, que habló por teléfono con Rajoy, según confirmaron a Efe fuentes cercanas al expresidente, añadió en su misiva que esta decisión supone también que no participará en el próximo congreso nacional del PP, una fecha que, no obstante, espera sea un "éxito". Recordó que ha participado en todos los congresos desde 1979 y será la primera vez que no lo haga desde entonces, pero expresó sus deseos de triunfo para esta "importante cita".

Sorpresa en el partido

En la cúpula del PP la decisión de Aznar cogió a todos por sorpresa, ya que no esperaban que el expresidente hiciese ayer este anuncio el día en el que el PP presentaba su ponencia política y de estatutos.

El presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, que se encuentra en Nueva York con motivo de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, asumió con tranquilidad y normalidad la decisión de Aznar, según aseguraron fuentes del Ejecutivo.

Antes de conocerse la noticia, el vicesecretario general de Organización del Partido Popular Fernando Martínez-Maíllo contestó ante los periodistas a una nueva pregunta sobre Aznar, y aseguró que el presidente de honor del partido no necesitaba invitación para acudir al congreso nacional de febrero.

Maíllo hizo esta reflexión en una comparecencia en la que presentó las líneas maestras de la ponencia política y de estatutos del partido, que mejora la participación interna para elegir al líder del PP aunque sin llegar a celebrar elecciones primarias. Se trata de un método que definió de "doble vuelta", que permite a los militantes votar pero da la última palabra a los compromisarios. Consiste en una primera fase en la que los afiliados -que deben inscribirse para cada proceso- votan entre los candidatos, y después los compromisarios eligen en el congreso entre los dos candidatos más votados.

En caso de aprobarse en el congreso nacional del PP, la "doble vuelta" servirá para elegir a los líderes regionales y provinciales de los posteriores congresos que tienen que celebrarse en toda España, pero no para reelegir a Mariano Rajoy -único candidato- en el cónclave de febrero. La ponencia también incluyó cambios en el capítulo de regeneración, con la llamada "declaración de idoneidad" que será el "elemento previo" para que cualquier miembro del PP pueda entrar en una lista electoral, y la compondrán un conjunto de obligaciones, declaraciones y compromisos del cargo popular.

El expresidente del Congreso Jesús Posada calificó de "razonable" la decisión de José María Aznar de dejar la presidencia de honor del PP al no ser compatible con la de la Fundación FAES y rechazó que la dirección del partido y su líder, Mariano Rajoy, no le hayan tratado bien. Posada opinó que desde el momento en que FAES decidió "desvincularse totalmente" del PP como centro de estudio, "no parece lógico" que Aznar pueda mantener ambos cargos.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, consideró que la renuncia de Aznar a la presidencia de honor del PP es la prueba de que en todas las formaciones políticas "hay posturas enfrentadas" y "debate interno".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlament, Andrea Levy, expresó su respeto por la decisión del expresidente del Gobierno José María Aznar de abandonar la presidencia de honor del partido, y aseguró que "seguirá siendo un referente" para los populares.

El dirigente socialista Patxi López ve "hasta razonable" que José María Aznar haya dado "la espantada" del Partido Popular, renunciando a la Presidencia de honor, al parecer porque no le querían en su partido, afirmó.