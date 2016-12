Javier Fernández da por seguras las primarias porque se presentará más de un candidato

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, dio ayer por sentado que habrá que celebrar primarias para elegir al nuevo secretario general, dado que se declaró convencido de que se presentará más de un candidato. "Que haya primarias es como que amanezca, las va a haber", dijo Fernández, quien, además, negó rotundamente que se esté maniobrando para dilatar la convocatoria del congreso y así restar posibilidades al ex secretario general Pedro Sánchez.

Fernández apostó por un congreso "con ideas y con candidatos". "No sé con cuántos, con uno, con dos o tres (...) no me importa que haya más", dijo. A lo que añadió que él lo que desea es un partido unido, y "eso se puede conseguir con un candidato o con cuatro", aunque no tiene "preferencias públicas". Además, negó que el acto del lunes con Zapatero tuviese carácter de "rehabilitación" por sus polémicas decisiones tras la crisis, aunque sí concedió que el PSOE no la vio llegar.