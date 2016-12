Madrid permitirá circular este viernes a todos los vehículos

Todos los vehículos podrán circular este viernes y el sábado por la almendra central de la ciudad de Madrid, pero, al menos mañana, no podrán aparcar en las zonas de estacionamiento regulado ni superar los 70 kilómetros por hora, ha anunciado hoy la concejal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Inés Sabanés.



Sabanés ha explicado en rueda de prensa que según las mediciones de dióxido de nitrógeno de la medianoche pasada, el nivel de alerta vuelve a ser de preaviso, de manera que se volverá al escenario 2 de protocolo anticontaminación, que permite circular a todos los vehículos pero no aparcar en las áreas de estacionamiento regulado, salvo a los residentes, y prohíbe circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la ciudad.





Por mejora de NO2 y previsiones, este viernes 30 volvemos a escenario 2: prohibición de aparcar en SER y límite de 70 km/h en M30 y accesos. pic.twitter.com/p9ksJMgEEf „ Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 29 de diciembre de 2016

en función de los niveles de medición de las distintas estaciones, de manera que mañana es seguro que se aplicará el escenario 2 -que no permite aparcar en la zona de Servicio de Estacionamiento Regulado pero sí circular-.Y el sábado 31, en el peor de los casos, se aplicaría también el escenario 2, aunque aún no se sabe si la situación mejorará, lo que permitiría suavizar las medidas en otros escenarios menos restrictivos.Respecto al domingo, 1 de enero, Sabanés no ha querido aventurar cuál será la situación porque dependerá de las mediciones que se hagan hoy y el viernes, pero ha remarcado que si se volviera al escenario 3 se estudiaría si se pueden haceral menos durante unas horas, al tratarse de una jornada de operación retorno.La concejala ha señalado que hoy, primer día en el que se ha restringido el tráfico a la mitad de los vehículos (sólo pueden circular las matrículas impares) en el interior de la M30, el tráfico está siendo fluido y los servicios de EMT y Metro funcionan "con normalidad", con una mayor "pero asumible" afluencia de pasajeros.Sabanésde hoy han puesto la Policía Municipal y los agentes de movilidad a los vehículos que han infringido las medidas del escenario 3 (las matrículas pares que hayan circulado con menos de 3 pasajeros o la superación de los 70 kilómetros por hora), porque a su entender esos datos desviarían la atención de lo importante, que es el cumplimiento del protocolo para garantizar la salud pública.Agentes de movilidad y de la Policía Municipal han establecidocomo, entre otros, en el Puente de Ventas, Plaza de Castilla, la calle O'Donnell y la carretera de La Coruña.Desde el PP, su portavoz PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha censurado que el Consistorio madrileño restrinja el tráfico hoy con todas las estaciones que miden la contaminación atmosférica en verde, salvo dos que están en amarillo.Aguirre ha afirmado que tanto el día 27 como el 28y que hoy no hay alerta en ninguna de las instalaciones por lo que ha pedido al Gobierno municipal de Manuela Carmena que mañana elimine las restricciones.La portavoz del PP ha pedido a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad que se valga de la posibilidad que da la ordenanza para suspender el protocolo por alta contaminación en caso de operación salida de tráfico y permita que mañana se aparque dentro de la M-30.El diputado socialista por Madrid Rafael Simancas ha reafirmado el apoyo del PSOE a estas restricciones de tráfico , pero ha advertido de que "hace falta mucho más" para preservar el medio ambiente y, este sentido, ha pedido que el Gobierno de Carmena "reaccione".El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado lasque está aplicando el Consistorio madrileño para tratar de reducir los niveles de contaminación y que, a su juicio, no abordan la raíz del problema en la ciudad.Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que para reducir la contaminacióncomo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, sino que se deben adoptar medidas a medio y largo plazo.Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Carmena sí que han tranquilizado a los organizadores de la San Silvestre Vallecana, que no temen una suspensión de la carrera que congrega a 40.000 corredores el día de fin de año.