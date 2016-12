"Buscaremos la manera de dialogar con Trump"

Bregada en el proceloso mundo de la diplomacia, Roberta Lajous Vargas (México D. F., 1954) cumple su tercer año como embajadora del país azteca en España convencida de que en un mundo tan cambiante con Trump como presidente de Estados Unidos y en pleno poscastrismo, México tiene que reforzar su apuesta por el diálogo para evitar las amenazas a sus compatriotas del magnate norteamericano y contribuir a un futuro sin sobresaltos en Cuba. "Parte del muro del que habla Trump ya está construido" en una frontera de 3.000 kilómetros infectada de mafias que trafican con personas y, sobre todo, con droga, explica la diplomática desde su despacho, en la Cerrera de San Jerónimo y justo enfrente del Congreso. Roberta Lajous, que también ha sido embajadora en Bolivia, Cuba y Austria, prefiere pasar de puntillas a la hora de vaticinar las inmediatas relaciones con Estados Unidos, pero advierte que su país está preparado para responder a cualquier bravuconada de Trump.

Vestida de verde, el color que en su bandera simboliza la independencia de España, Lajous ensalza la aportación de los republicanos que se instalaron en México tras la Guerra Civil española, se muestra turbada al abordar el "terrible" asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y reconoce que una de las principales preocupaciones en su país es la corrupción. Como mujer, asegura no entender cómo existe aún gente en Europa que le pregunte si ella es la embajadora o la esposa del embajador. "La embajadora soy yo", zanja categórica.

-Donald Trump ha dicho que construirá un muro entre México y Estados Unidos y que lo pagarán los mexicanos.

-El muro ya existe o distintas formas de barrera en parte de esa frontera de 3.000 kilómetros. Se ve que la tendencia ahora es poner barreras y aunque es discutible su efectividad responde a una demanda política de Estados Unidos.

-¿Cómo digirieron sus paisanos los insultos que les dedicó Trump?

-Hubo reacciones a esas palabras cuando visitó México como candidato.

-¿Qué consiguió el presidente mexicano Peña Nieto con la visita de Trump a México?

-Establecer un diálogo y darle su punto de vista. Lo que está claro es que tras esa entrevista Trump moderó su discurso. Peña Nieto se adelantó a propiciar ese diálogo. Lo criticaron mucho, pero cuando ganó Trump vieron que por lo menos ya se habían puesto los cimientos para el diálogo.

-El nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa, ha apelado a la unidad nacional ante el inquietante triunfo de Trump en Estados Unidos.

-Trump hizo una serie de declaraciones en campaña que de cumplirse ponen en jaque la forma de vida de muchos mexicanos que están en los Estados Unidos. No es que vayan a ser deportados, como dijo Trump, pero existe esa posibilidad. Hay un estado de alerta y preocupación de sectores amplios de la sociedad y el Gobierno prepara escenarios para reaccionar de manera ágil ante cualquier situación de emergencia.

-¿Será posible el diálogo con Trump?

-Buscaremos la manera de dialogar con Trump. A lo mejor no es tan difícil como parece. Muchas personas se han hecho unas ideas a partir de unas declaraciones de Trump durante la campaña que no siempre se pueden cumplir. No es lo mismo ser borracho que cantinero.

-¿Qué ha supuesto Fidel Castro para los mexicanos?

-Fidel Castro ha sido una figura muy popular durante muchos años, un símbolo de resistencia a la influencia de los Estados Unidos en América Latina. Ha sido un icono. Todo el ámbito de la revolución cubana ha despertado una simpatía muy amplia en América Latina y también en España.

-¿Qué va a pasar en Cuba tras su muerte?

-Se producirá un cambio paulatino y mesurado porque un cambio radical sería muy desestabilizador y preocuparía a los países vecinos. Un cambio radical supondría una migración masiva y no contribuiría a la estabilidad de la región.

-¿Cómo se ve desde México un mundo tan cambiante, con Trump al Norte y el poscastrismo en Cuba?

-Jugaremos un papel muy importante como el que ha jugado durante el siglo XX y está jugando durante estos años del siglo XXI. México ha tenido una posición siempre de conciliación y de búsqueda de comunicación con todos los interlocutores. Nosotros nunca rompimos las relaciones diplomáticas con Cuba, somos vecinos marítimos y compartimos una historia común. Para nosotros, en el momento de la independencia de México fue muy dolorosa la separación de Cuba. Tenemos una relación fraternal.

-Da la impresión de que su país no está en un buen momento. De hecho, el exsecretario de Relaciones Exteriores de México con el presidente Fox, Jorge Castañeda, escribe en su autobiografía que el país es hoy un desastre.

-Yo trabajé con Castañeda en su época de canciller y le diría lo mismo que digo sobre Trump. No es lo mismo hablar cuando uno es canciller que cuando no lo es. Yo soy más optimista y no comparto esa opinión de Castañeda.

-Pero la desaceleración de su economía es una realidad que supongo que les preocupa. Castañeda no duda en calificar de mediocre el crecimiento económico de México en los últimos 25 años.

-México tiene toda la capacidad para retomar un crecimiento económico sostenido, mayor del que experimentamos en los últimos años. El presidente Peña Nieto ha hecho unas reformas estructurales encaminadas a mejorar nuestra economía en el futuro. Lo que vemos ahora en los Estados Unidos es una gran confianza del consumidor en el futuro de la economía. En la medida en la que la economía de los Estados Unidos crezca favorecerá a la economía mexicana. Las dos economías están tremendamente interrelacionadas. El 80 por ciento de nuestro comercio es con Estados Unidos. En 11 meses se han creado en México un millón de empleos.

-Hasta algún general ha llegado a reconocer que el Ejército nunca ha estado preparado para combatir el narcotráfico, ¿qué hacer para acabar con esta lacra?

-Todo el mundo se ha fijado en las elecciones en Estados Unidos y pocos han tenido en cuenta los procesos que se han llevado en numerosos estados para legalizar el uso de distintas drogas. La lucha contra el narcotráfico tiene que hacerse con una estrategia internacional que siente a los países productores de droga, a los consumidores y a los de tránsito. México es un país de tránsito de droga donde lamentablemente ha aumentado el consumo. Mientras se siga demandando cocaína se seguirá produciendo.

-¿Qué planes tienen para acabar con la creciente inseguridad en su país?

-Para acabar con la inseguridad hay que impulsar el crecimiento económico y todo tipo de políticas públicas que fortalezcan el tejido social. Necesitamos mejores escuelas y un ambiente cultural más activo para los jóvenes. Es necesaria también la cooperación de la sociedad y de las autoridades locales.

-¿Por qué hay tanta inseguridad?

-México recibe al año 32 millones de turistas que no irían si fuese un país inseguro. Incidentes aislados los hay en todos los países y es cierto que hay más problemas en aquellas zonas que están ligadas al tráfico de drogas, sobre todo cerca de la frontera con Estados Unidos.

-¿Cómo se explica el caso de la escandalosa corrupción del exgobernador de Veracruz Javier Duarte?

-No me lo explico, tan sólo lo repruebo.

-A la fuga del Chapo se acaba de sumar la de Duarte. ¿Cómo afecta todo eso a la autoestima de los mexicanos?

-El Chapo ya está de nuevo entre rejas. Los mexicanos reclaman ante estos hechos medidas de anticorrupción. Es una demanda muy justa de nuestra sociedad. La corrupción es una de las principales preocupaciones de los mexicanos.

-De hecho, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, ha tenido que salir al paso prometiendo hacer frente a la corrupción de forma decidida?

-Y así se hará con un conjunto de leyes que se está terminando de elaborar para lograr, por ejemplo, una fiscalización más detallada del gasto público y no vuelva a suceder lo de Veracruz. Se reforzará la supervisión del gasto y del endeudamiento tanto de los gobiernos estatales como de los municipales. Hay que acabar con el gasto irresponsable.

-¿En qué ha quedado la investigación del asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que fueron atacados y secuestrados por la Policía Municipal de Iguala?

-Sigue abierta. Es un caso que no se ha cerrado porque desgraciadamente la investigación no se inició con suficiente premura. Se permitió que se manipularan ciertas evidencias y eso dificulta el esclarecimiento de este terrible crimen.

-Y siguen muriendo mujeres en Ciudad Juárez...

-En toda la frontera de México con el desarrollo de la industria maquiladora se produjo una enorme emigración de mujeres. Todas las ciudades fronterizas se llenaron de mujeres jóvenes y desarraigadas que ganaban mucho dinero y hacían gala de ello.

-Todo eso es lamentable, pero estamos hablando de asesinatos.

-Por supuesto. Trato de analizar esta terrible situación. A las mujeres las asesinaban y nadie las reclamaba en aquel momento. Estas mujeres eran las que ganaban el dinero y no los hombres y además se instalaron en un contexto poco amigable en el que había prostitución, tráfico de seres humanos y narcotráfico.

-¿Hay mucho machismo en México, embajadora?

-Todos los países son machistas. Muchas veces me han preguntado aquí si soy la embajadora o la esposa del embajador. Me sorprende que en 2016 en Europa tenga que aclarar que yo soy la embajadora.

-Dígame embajadora, ¿qué recuerdo tienen los mexicanos de hoy de la época en la que pertenecieron al imperio español?

-Vivimos en edificios construidos en la época virreinal. Los españoles hicieron durante 300 años de la Ciudad de México una de las urbes más importantes del mundo. La huella novohispana está también en todo el altiplano mexicano, en las principales ciudades mineras de donde se sacaba sobre todo plata.

-¿Qué vigencia tiene hoy entre los mexicanos el rechazo a la Madre Patria?

-No lo hay, aunque lo hubo en el pasado, fruto de un proceso de separación muy brusco y de la búsqueda de una identidad propia. La revolución mexicana en el siglo pasado tuvo un elemento importante de reivindicación de nuestro pasado indígena. No olvidemos que la revolución mexicana fue la primera revolución social del siglo XX y sí tuvo un elemento muy importante de nacionalismo que se identificó con el indigenismo.

-¿Cómo se dio la vuelta a ese rechazo?

-Los gobiernos revolucionarios se identificaron con las repúblicas y cuando terminó la Guerra Civil española hubo una migración española muy importante a México que equilibró ese sentimiento de rechazo. Emigraron intelectuales muy importantes, se fundó la Casa de España y de ahí surgió el Colegio de México, donde yo estudié.

-¿Qué recuerdo han dejado en México los exiliados republicanos españoles tras la Guerra Civil?

-El mejor recuerdo. Contribuyeron de forma muy importante en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en las ciencias sociales. Llegaron grandes constitucionalistas, médicos, arquitectos, pintores y poetas. Los exiliados republicanos españoles hicieron más cosmopolita la cultura mexicana y convirtieron el país en un centro internacional de emigrantes y exiliados. Tras la Segunda Guerra Mundial empezó a llegar una importante comunidad judía y recibimos mucho talento en muy poco tiempo.

-Embajadora, ¿qué puede hacer España para convertirse en un interlocutor privilegiado de la UE ante Iberoamérica?

-Ya lo es, y como dice Mariano Rajoy "España es el mejor abogado que puede tener Iberoamérica frente a Bruselas". Siempre que hemos requerido una negociación con Bruselas hemos encontrado el apoyo de España, Portugal y Andorra.