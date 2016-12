Rajoy quiere cuatro años de legislatura y pide "colaboración histórica" al PSOE

"Mi voluntad es que la legislatura dure cuatro años, y si hacemos las cosas bien será fructífera. No quiero adelantar las elecciones". Así resumió ayer Mariano Rajoy los dos meses que han transcurrido desde su investidura y, al mismo tiempo, sus deseos para lo que resta de legislatura, después del "deterioro y la desconfianza de diez meses de parálisis política".

En su rueda de prensa de balance del año, en la Moncloa, el presidente del Gobierno quiso calmar los recelos de Albert Rivera al dar a su partido, C's, la condición de "socio preferente", pero no ocultó que la política de pactos que presentó el día de su investidura, el 29 de octubre, como "una oportunidad" depende, sobre todo, del PSOE.

Por eso apeló a los socialistas para pasar del "bloqueo histórico" de los diez primeros meses de 2016 a una "colaboración histórica". Y lo hecho en los dos últimos meses le hace ser optimista. Con ese ánimo dio cuenta de un presente político en el que, frente a los malos augurios iniciales, los partidos han sido capaces de llegar a una serie de acuerdos de entre los que destacó los de carácter económico, cruciales, en su opinión, para robustecer el empleo, su prioridad absoluta para el año que se inicia; así, los pactos sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, el techo de gasto y diversas medidas urgentes en materia tributaria. Estos acuerdos se han logrado, a su juicio, gracias a un ejercicio de responsabilidad que confía que siga caracterizando la actuación de las diversas fuerzas políticas ante retos futuros como los Presupuestos Generales del próximo año, objetivo éste en el que el PSOE, precisamente, sigue dándole el "no" por respuesta.

Rajoy insiste en decir que no tiene por qué haber "discrepancias insalvables" en ninguno de ellos, pero tampoco quiso augurar qué ocurrirá si no los logra sacar adelante: "Si no se aprueban, habrá que dar respuesta cuando eso ocurra. Mientras, el escenario que contemplamos y para eso vamos a trabajar, es que vamos a tener Presupuestos".

En el otro frente abierto por la debilidad parlamentaria del PP, el de las derogaciones -en el que la posición central del PSOE continúa siendo decisiva-, Rajoy confía en convencer a los partidos de que no es bueno para los intereses generales liquidar decisiones que han dado frutos. En el apartado territorial, destacó la trascendencia de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 17 de enero y a la que dijo que le gustaría que acudieran tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como el lendakari, Íñigo Urkullu.