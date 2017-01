Acciones legales de la gestora del PSOE contra la plataforma crítica

La gestora del PSOE ha emprendido acciones "legales y estatutarias" contra la plataforma crítica RecuperaPSOE -creada a mediados de diciembre por unos 60 militantes- por abrir un local en la madrileña calle Ferraz, a 500 metros de la sede central del partido, para promover la afiliación de militantes. La gestora considera que la iniciativa puede conllevar "una usurpación de la imagen, de las siglas y de los símbolos del partido".

En la oficina alquilada por RecuperaPSOE, en el número 10 de la calle Ferraz, se ha colocado en el escaparate un rótulo en letras rojas con el nombre de la plataforma y el lema: "Afíliate. Que nadie decida por ti". La gestora ha pedido a los servicios jurídicos que estudien el caso y adopten "las medidas oportunas para velar por los derechos de los militantes y del partido". La plataforma le ha respondido que la apertura del local no representa "usurpación alguna de la imagen del PSOE", puesto que el logo del colectivo es "un sobre de votación debidamente registrado".

Los críticos aseguran que su iniciativa "es un trabajo humilde, voluntario y que únicamente pretende que se aumente y recupere la militancia en el PSOE". En un comunicado, añaden que los estatutos avalan que los afiliados "fomenten la militancia y difundan las ideas socialistas". Lo que no se debe usurpar "es la militancia en un partido" y la "voz de las bases", subraya la plataforma, que denuncia, por otra parte, que en los últimos quince días ha recibido unas 300 quejas de ciudadanos que han intentado la afiliación sin éxito, sobre todo a través de internet. Mientras, desde Barcelona, fuentes del PSC resaltaron que en su último congreso decidieron no establecer alianzas electorales en Cataluña para concurrir a elecciones municipales y autonómicas y llamaron a no caer en "especulaciones" al respecto. De este modo, los socialistas catalanes responden al portavoz de la gestora, Mario Jiménez, quien el lunes adelantó en una entrevista que el PSOE quiere participar en las decisiones del PSC sobre pactos electorales, alegando que este partido es la marca de los socialistas en Cataluña.

La advertencia de Jiménez está, al parecer, motivada por la pretensión de un sector del PSC de llegar a entendimientos con "los comunes", el grupo encabezado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que próximamente tiene previsto transformarse en partido.