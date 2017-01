C's espera que Rajoy no opte a un tercer mandato pero no lo vería como incumplimiento

El vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas, afirmó ayer que un tercer mandato de Rajoy como presidente del Gobierno no sería considerado por su partido como un incumplimiento del pacto de investidura con el PP, que limita el mandato del jefe del Gobierno a ocho años. Villegas consideró que estos acuerdos no pueden tener carácter retroactivo, por lo que el primer mandato de Rajoy (2011-2015) no debería ser tenido en cuenta. En todo caso, Villegas estimó que "no sería bueno" que Mariano Rajoy estuviera otros cuatro años en la Moncloa, por lo que le emplazó a seguir el ejemplo de José María Aznar.