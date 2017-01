Podemos rebasa los 450.000 inscritos para la asamblea ciudadana del mes de febrero

Podemos llevaba ayer a media tarde inscritos un total de 454.838 simpatizantes en el censo para participar en la asamblea ciudadana estatal que se celebrará entre los próximos 10 y 12 de febrero (Vistalegre II). Esta cifra fue facilitada por la formación morada cuando solo faltaban seis horas para que concluyese el plazo establecido para cerrar el censo. En la consulta telemática celebrada el pasado diciembre para escoger el sistema de votación que se empleará en la asamblea fueron emitidos 99.077 votos válidos.

De Vistalegre II saldrá la nueva dirección del partido y su programa político, tras un proceso que está quedando marcado por el enfrentamiento entre el número uno del partido, Pablo Iglesias, y el número dos, Íñigo Errejón. Precisamente, Errejón criticó ayer a los pablistas por lanzar contra él una campaña "sin sentido" el día de Nochebuena ("Íñigo, así no"). El ataque le dio "pena", dijo Errejón, y causó "extrañeza" en la mayoría de las bases de la formación. "Hay que respetar las celebraciones familiares y (Nochebuena) es un día para estar con la familia y relajarse", declaró Errejón, quien aseguró que "no se entendió" que los afines a Iglesias le criticaran a través de las redes sociales durante la Navidad.

La cultura "del enemigo interno", añadió, no es una "tradición" de la formación morada porque de eso "no sale nada productivo", resaltó. Además, Errejón advirtió que a un partido no se le puede pedir "riqueza de ideas y pluralidad" y, a la vez, que no haya voces que piensen de forma distinta. Errejón es consciente de que su pugna con el líder puede tener consecuencias para su poder interno, si lleva hasta el final el enfrentamiento y pierde.