Puigdemont anuncia que solo le queda un año como presidente de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer que dentro de un año ya no seguirá en su cargo, porque su proyecto es que se vote un referéndum -que tiene previsto para septiembre- y que después se convoquen elecciones constituyentes. El líder catalán hizo este anuncio en unas declaraciones radiofónicas en las que se ofreció a pactar con el Gobierno central otras mayorías más amplias que la del 50% de los votos más uno para avalar el resultado del referéndum sobre la independencia de Cataluña, aunque insistió en que esa es su opción preferida.

Sobre su continuidad en el cargo, aseguró que su mandato se limita a culminar lo que llamó el paso de la postautonomía a la preindependencia, algo que, dijo, hará con todas sus energías. No obstante, consideró que la etapa posterior requerirá otros liderazgos: "No tengo vocación de ser candidato". Para Puigdemont, un referéndum efectivo requiere que todos lo hagan suyo y lo avalen con su participación, aunque no quiso fijar un límite a la misma, porque, explicó, así lo recomiendan las normas internacionales para evitar boicots de los detractores.

Además, enfatizó que para hacer un referéndum son necesarias una serie de condiciones: una pregunta clara con un "sí" o un "no"; el compromiso del Govern de llevar adelante el resultado de las urnas; "transparencia y verificación internacional", y que todas las opciones tengan la posibilidad de explicar sus posiciones. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, replicó al anuncio de Carles Puigdemont calificando de "irresponsable" al presidente catalán por generar "inestabilidad, incertidumbre y desconcierto" ante la perspectiva de unas nuevas elecciones.

En la misma entrevista radiofónica que Puigdemont participó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien consideró que "poner el calendario (del referéndum) por delante de las condiciones (para celebrarlo con garantías) puede llevar a reeditar un 9-N, una consulta", añadió.