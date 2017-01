El partido de Mas aparca el debate sucesorio pese el paso atrás de Puigdemont

La coordinadora general del PDECAT, Marta Pascal, instó ayer a concentrar los esfuerzos en el referéndum previsto para septiembre y aparcó así el debate sucesorio, tras la insistencia de Carles Puigdemont de no seguir como presidente de la Generalitat el próximo año.

Marta Pascal y el coordinador organizativo, David Bonvehí, participaron ayer en un desayuno con militantes en Juneda (Lleida), en un momento en el que la formación no tiene un candidato claro si hubiera elecciones tras el referéndum de septiembre, pues Puigdemont reiteró que en un año ya no será presidente porque estima que entonces ya habrá culminado el proceso soberanista. En declaraciones a los periodistas, Pascal evitó el debate sucesorio y señaló que cuando haya un escenario electoral que sea inmediato" los militantes "decidirán quién es la persona que debe encabezar la candidatura". Pero en estos momentos, añadió la dirigente, "no es necesario hacer este debate", porque lo "fundamental" es ensanchar el apoyo soberanista y celebrar el referéndum. En ese sentido, se mostró convencida de que en 2017 se celebrará en Cataluña un referéndum sobre la independencia porque "el Govern tiene la determinación de que sea así".

Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, advirtió de un "vacío" en la sucesión de liderazgos y en el proyecto del PDECAT y ve "normal" que Puigdemont "no quiera continuar" debido a la "inestabilidad permanente" que afecta a su gobierno. Carrizosa dijo que Puigdemont es "un presidente prisionero de un partido antisistema (la CUP), que no tiene margen de maniobra". Pero esta situación, la del partido de Mas, "es más grave que un vacío en la sucesión, es un vacío de proyecto".