Albert Rivera y Rajoy se reúnen en una cena "informal" para limar asperezas

Los líderes del Partido Popular y Ciudadanos, Mariano Rajoy y Albert Rivera, se reunieron el lunes por la noche en la Moncloa en una cena "informal", según ambos partidos, a la que, sin embargo, asistieron los equipos que negociaron el pasado verano el pacto de investidura que puso la primera piedra para que Rajoy fuera reelegido.

"No era para nada en concreto, pero era para todo", resumió, ambiguo, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo. Albert Rivera aseguró que en la cena no se había hablado de los Presupuestos de este año, que Rajoy quiere tener aprobados en el primer trimestre, y que el motivo del encuentro era reconocer la labor de los equipos que negociaron el acuerdo del pasado agosto. El secretario general del Grupo parlamentario de C's en el Congreso, Miguel Gutiérrez, abundó en el mismo argumento: la cena fue "informal y distendida" y no será hasta febrero cuando los equipos negociadores se citarán para evaluar el cumplimiento del acuerdo suscrito en agosto.

Sin embargo, en las últimas semanas varios dirigentes de Ciudadanos no han ocultado su malestar por el trato privilegiado que el Partido Popular concede al PSOE para intentar conseguir su respaldo a la aprobación de las cuentas, pese a que es con Ciudadanos con quien los populares alcanzaron un acuerdo en firme. Sin ir más lejos, Rivera advirtió el lunes que daría por incumplido el pacto si Rajoy quisiera optar a un tercer mandato.

Según Rivera, desde la investidura, el diálogo con el jefe del Ejecutivo ha sido "periódico" y los dos grupos parlamentarios "están negociando permanentemente".