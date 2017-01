Íñigo Errejón llama a apoyar una marcha por los presos de ETA en Bilbao

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados y secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada este sábado en Bilbao por la red Sare contra la dispersión de los presos de ETA y ha considerado que "no hay excusas" para defender todos "los derechos".



La formación morada en Euskadi no se ha sumado oficialmente a la marcha como partido, aunque sí asistirá, a título particular, su secretaria general, Nagua Alba.



A través de un tuit, recogido por Europa Press, Errejón ha expresado su respaldo a la movilización que recorrerá este sábado por la tarde las principales calles de Bilbao para exigir el acercamiento de los reclusos de ETA. "Todos los derechos para todas las personas. Ya no hay excusas. Bilboko kaleak betetzera (A llenar las calles de Bilbao). Nik #SalatzenDut (Yo denuncio)", señala.





