Javier Fernández pide al PSOE dejar el "ombliguismo" y volver a "caminar de la mano"

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha llamado a su partido a abandonar la "endogamia" y el "ombliguismo" que, a su juicio, les ha llevado a alejarse de los ciudadanos, para conseguir que "la agenda del partido vuelva a caminar de la mano de la agenda del país".



Según Fernández, el PSOE no tiene hoy la confianza de la sociedad española por culpa de sí mismos, de esa endogamia y ese ombliguismo y del "fuego y el incendio interno" que les "bloquea" y que "paraliza su acción exterior".



"Hace tiempo que la agenda del partido no camina de la mano de la agenda del país", ha lamentado en su intervención ante el Comité Federal que hoy fijará la fecha del 39 Congreso para el 17 y 18 de junio.



Tras insistir en que los ciudadanos hoy no saben por qué "discuten" o por qué se "pelean" los socialistas, ha asegurado que lo que sí saben es que "no tienen nada que ver con ellos" y que "las preocupaciones de los socialistas van por un lado y las de ellos por otro".



Por ello, ha propuesto que "la agenda del partido vuelva a caminar de la mano de la agenda de España".



Llama al respeto a los posibles candidatos

Primarias en mayo y Congreso en junio

Fernández, ha situado en el mes de mayo las primarias para elegir al secretario general y ha reclamado a los candidatos que se presenten que actúen con respeto. Fernández, que ha incidido en que ese respeto es lo que deben trasmitir todos los socialistas a la gente, ha garantizado que el proceso de las primarias será transparente.

La gestora que dirige el PSOE ha decidido proponer al Comité Federal, reunido este sábado en Ferraz, que el 39 Congreso federal del partido sea los días 17 y 18 de junio.

La dirección provisional del partido se ha reunido a las 9.00 horas en Ferraz para aprobar su propuesta de calendario para los próximos meses, que concluirá con el cónclave del que saldrá el nuevo Secretario General.

Y el presidente de la gestora, Javier Fernández, ha propuesto a sus compañeros que sea el tercer fin de semana de junio. Finalmente, y después de hablar con los dirigentes territoriales del partido, ha decidido fijar el Congreso los días 17 y 18 de junio. Las primarias serán en mayo, pero su fecha concreta, así como el censo de militantes llamado a votar, se fijará en otro Comité Federal más adelante, probablemente en abril, que será cuando se convoque formalmente el Congreso.

Sobre esa fecha se han pronunciado varios dirigentes del PSOE a su llegada al Comité Federal del partido. El líder del PSOE extremeño y presidente de esta comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara, cree que el 17 y 18 de junio es una "buena fecha" para el Congreso que elegirá a la nueva dirección de la formación.

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha defendido que, más allá de calendarios, hay que definir un proyecto y un liderazgo claro que entienda la diversidad.

Del otro lado, la secretaria general del PSOE balear y presidenta autonómica, Francina Armengol, ve un error que su partido celebre "tan tarde" su congreso cuando los del resto de formaciones serán antes.

También el expresidente del Congreso y exlehendakari, Patxi López, ha lamentado la tardanza para celebrar el Congreso del partido.

López, que no ha descartado presentarse a las primarias, ha asegurado que le hubiera gustado que el Congreso hubiera celebrado antes para cerrar definitivamente la crisis desencadenada con la marcha obligada de Pedro Sánchez.

"Siempre he defendido que este proceso interno de primarias y de congreso deberíamos hacerlo cuanto antes porque tenemos que cerrar este capítulo", ha remarcado.

En esta misma línea, su compañera del PSE y líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ve más adecuado que el Congreso se hubiera celebrado hacia el mes de abril y no en junio, porque el PSOE necesita "cuanto antes" un liderazgo "claro" frente al PP.

"Hay que poner fin a esta interinidad que no nos permite tener un discurso nítido que sea identificado por la militancia y los ciudadanos", ha alertado.