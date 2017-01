Un partido leal a su país

Javier Fernández asumió ayer sin complejos, abiertamente, ante el comité federal del PSOE, su papel de líder interino del partido. Lo hizo después de haber hilvanado una estrategia en gran medida exitosa encaminada a rebajar la tensión interna de la organización, inquietud derivada del enfrentamiento entre el sector mayoritario de la formación y el que lideraba el anterior secretario general, Pedro Sánchez, que acabó dimitiendo. Lo cierto es que la imagen que dio ayer el PSOE no tiene nada que ver con la calamitosa del pasado 1 de octubre. Por supuesto que los socialistas continúan divididos pero, al menos por el momento, Javier Fernández y su gestora han logrado eludir la guerra abierta.

En su muy meditado discurso de ayer Javier Fernández no buscó excusas a su actuación en estas últimas semanas. Reconoció públicamente que puso al partido "rumbo a la abstención" porque era la menos mala de las soluciones. Y fue más allá en su explicación: "Cuando hay varias lealtades en juego hay que poner por encima de todo la lealtad a tu país". Luego, mensajes varios al partido, "cuya agenda", dijo, hace ya tiempo que "no va de la mano" de la agenda de los españoles. Hay que dejar de mirarse al ombligo, sentenció. Y no dar de lado a la historia de un partido que "modernizó" España, añadió.

Pero como ya viene siendo habitual en las intervenciones de Javier Fernández, tanto cuando habla como líder del PSOE como cuando lo hace como presidente del Gobierno del Principado de Asturias, no dejó pasar la oportunidad de referirse al problema territorial. "Es la ciudadanía y no la identidad lo que debe vertebrar nuestra política". Y por si no había quedado claro añadió: "No podemos volver a una Europa neomedieval". Sin paños calientes. Pero incluso así, sin concesiones, hace ya días que Javier Fernández logró reconducir el debate partidista con el catalán Miguel Iceta e incluso (aunque en menor medida) con la vasca Idoia Mendia. Uno y otro hace tiempo que han dejado de hablar de Pedro Sánchez.