Patxi López, el primer candidato a liderar el partido en su nueva etapa

Patxi López es ya el primer candidato a la secretaría general del PSOE, algo que hará oficial hoy. El nombre del exlehendakari comenzó a rodar meses atrás por considerar que se trata de un aspirante respetado por los dos sectores del partido, que puede contribuir a cerrar la herida interna. López fue uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez y sostuvo hasta el último momento su rechazo a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. El que fuera presidente del Congreso de los Diputados comunicó ayer al exsecretario general sus intenciones y también al presidente de la gestora, Javier Fernández. López habló también con la presidenta andaluza, Susana Díaz, y con otros barones de su partido, a algunos de los cuales había sondeado en los últimos días para sopesar los apoyos con los que cuenta, según fuentes de su entorno.

El que fuera hombre de confianza del dimitido Pedro Sánchez se convierte así en el primero en dar el paso para intentar sucederle. Dirigentes socialistas consultados por Efe sostienen que la candidatura de López está dirigida a "frenar" las aspiraciones de Sánchez: "El problema esta tarde lo tiene Pedro", apuntan fuentes cercanas a uno de los principales barones del partido.

Posible pacto

Otras fuentes consideran que la forma "rápida" y "precipitada" con la que el vasco salta al ruedo refleja que la candidatura "no va a llegar a su fin", sino que solo pretende ganar adhesiones para finalmente pactar con Susana Díaz. No obstante, si Sánchez "no tira la toalla", esa "operación" que algunos atribuyen al "rubalcabismo" perdería sentido. "Patxi tiene que demostrar si va en serio o si su candidatura es una broma para acabar [pactando] con Susana [antes de las primarias]", indica un miembro del comité federal.

Fuentes del sanchismo aseguran que su líder está "dolido", mientras que el equipo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, daba por seguro ayer que habrá "competición" en las primarias y subrayaban que ella tomará la decisión de presentarse o no al margen de lo que hagan Patxi López o Pedro Sánchez: "Eso no influirá, le da igual", recalcaron.

El detonante para que López se ponga en la carrera cuatro meses antes de la votación podría haber sido la gira por distintas agrupaciones que Díaz comenzará la semana que viene en Castilla y León, una de las federaciones afines hasta ahora a Pedro Sánchez.

A todos los candidatos que se presenten, el presidente de la gestora, Javier Fernández, les pidió que actúen "con respeto entre ellos, a los procedimientos y al partido", en una intervención ante el comité federal en la que ha garantizado que el proceso será "abierto" y "transparente" y "participativo".