"Me importan más los proyectos", afirma

El expresidente del Gobierno, Felipe González, señaló ayer que le importa "mucho más" hablar "de los contenidos de los proyectos" que de las candidaturas que se presenten a las primarias socialistas para aspirar a la Secretaría General el próximo mayo. Además, dijo desconocer si se presentarán dos candidaturas "o 32" y que el próximo secretario general puede ser "vasco, de Canarias o incluso argentino". "Me importa mucho más, cosa que me va a complicar la vida, hablar de los contenidos de los proyectos que de las candidaturas. Habrá candidaturas, no sé cuántas, pero las habrá. Me preocupan más los proyectos", sentenció.