Puigdemont promete una Cataluña "libre" en 2017

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha prometido este lunes un referéndum "vinculante y válido", que persistirá en negociar con el Estado, para que el año 2017 sea "el inicio de la era de la Cataluña rotundamente libre".

En el teatro Romea de Barcelona, Puigdemont ha ofrecido una conferencia para hacer balance de su primer año como presidente y trazar las líneas de 2017.

El presidente catalán ha considerado que ya se está "consiguiendo" la independencia, con los pasos que individualmente y colectivamente está dando la sociedad catalana, pero ha subrayado que este 2017 el Govern "garantizará" que los catalanes puedan decidir "en un referéndum que será vinculante y válido", puesto que son los ciudadanos los que "autorizarán el referéndum con la participación" en el mismo.

En todo caso, ha avisado de que "no renunciará" a negociar la consulta con el Estado ni "dará por aceptado el primer ni el segundo no": "No se lo pondremos fácil tampoco a decir que no", ha añadido.

Para Puigdemont, en 2017 "se acabará" el proceso soberanista y se iniciará "una nueva era en la historia", la de una Cataluña "rotundamente libre, más próspera y más justa", en la que los catalanes "tomarán la voz".

Además, Puigdemont, ha comunicado este lunes por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no asistirá a la Conferencia de Presidentes, porque cree que Cataluña "se ha ganado" el derecho a una relación bilateral, pero le ha trasladado su "oferta permanente de diálogo".

Puigdemont ha enviado una misiva, a la que ha tenido acceso Efe, en la que excusa su presencia y argumenta que ya se han celebrado cinco conferencias de presidentes de las que no han salido resultados "satisfactorios".

"Si nos remitimos a su balance, es fácil llegar a la conclusión que este tipo de reuniones son sólo una puesta en escena, pero sin ningún resultado productivo ni satisfactorio", escribe el presidente catalán.

Además, considera que Cataluña, por su esencia de "nación" y su "realidad política", se ha "ganado el derecho de tener una relación bilateral con el Gobierno español".

Pese a ausentarse de la Conferencia de Presidentes de este martes, Puigdemont reitera a Rajoy su "oferta de diálogo permanente