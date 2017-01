Bárcenas desvela la procedencia de algunos ingresos en Suiza

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha explicado este martes por primera vez, pero sin documentos que lo acrediten, algunos de los ingresos en sus cuentas en Suiza, procedentes de su intermediación en operaciones comerciales en el exterior y que mantenía como "un fondo de pensiones fuera de España".

Lo ha relatado en la segunda jornada de su comparecencia en el juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional y ante la sorpresa de la fiscal Concepción Sabadell, quien le ha preguntado por qué no había aportado los datos en sus sucesivas declaraciones judiciales.

Pero Bárcenas, que ha reconocido no tener documentos, como contratos o facturas, que respaldaran esas operaciones, ha explicado que su intención era haber cuadrado los datos antes y presentar una "documentación exhaustiva", tal y como se comprometió en febrero de 2013 cuando le preguntaron por vez primera sobre sus cuentas en Suiza, donde llegó a acumular 48,2 millones de euros.

Comenzó a trabajar en ello, ha continuado, pero su ingreso en prisión el 27 de junio de 2013 truncó "abruptamente" esa labor. Ya en enero de 2015 se "aplicó" en esa tarea, que terminó precisamente el pasado domingo.

Su dinero en Suiza, ha dicho, era para él "como un fondo de pensiones" y lo mantenía oculto a Hacienda porque todo lo que ingresaba allí, la mayor parte en metálico, tenía su origen en operaciones que realizaba fuera de España.

"¿Eran fondos que pensaba que no tenía que declarar en España o simplemente no los declaró?", le ha preguntado entonces la fiscal, a lo que ha respondido: "Simplemente no los declaré".

Ha dicho que nunca viajó a Suiza con dinero y los ingresos en metálico los realizaba tanto él mismo como su "amigo" y supuesto testaferro Iván Yáñez, pero nunca su esposa, Rosalía Iglesias, a quien ha desvinculado en todo momento.

"Mi mujer, afortunadamente, en todos los temas relacionados con la economía, me firmaba los documentos", ha dicho para aclarar que cuando acudía a bancos suizos y lo acompañaba ella ni siquiera sabía que aquello era una entidad bancaria.

Durante el interrogatorio, la fiscal le ha preguntado si es cierto que el 12 de febrero de 2009, seis días después de que estallara el caso Gürtel, otorgó poderes a Yáñez para manejar sus cuentas en Suiza por "desavenencias" en el PP, tal y como reflejó su gestor suizo en un documento interno.





Bárcenas no exculpa a los altos cargos del PP.

En ese momento, ha subido el tono de sus palabras y ha asegurado que es "absurdo" que "hayan querido sacar algo de donde no hay absolutamente nada" y que en todo caso lo que podía tener era "tensión profesional".

Para intentar justificar su dinero en Suiza se ha referido a un cuadro que ha elaborado y que incluye ingresos en las cuentas suizas de operaciones realizadas entre 2003 y 2008, que ascendían a en torno 8 millones de euros.

Con anotaciones de una antigua agenda y con información de sus abogados, dice que ha logrado cuadrar algunos ingresos, hasta con sus céntimos, pero le ha sido imposible aportar los contratos y las facturas por los honorarios que percibía como intermediario porque quien podía tenerlos murió en 2013.

"Este procedimiento dura nueve años ya. Se nos han muerto cuatro imputados ya, y este señor se ha muerto también", ha señalado.

Entre los ingresos ha citado los correspondientes a la actividad profesional con su testaferro Iván Yáñez, para él su "socio y amigo", relacionada con un aserradero en Costa Rica y que el propio Yáñez reintegró en la cuenta: 928.425,22 euros.

Otro de los ingresos -algo más de 1.843.000 euros- procedía de la compraventa de obras de arte con Rosendo Naseiro, otro extesorero del PP con el que hacía negocios de este tipo.

De una persona vinculada a la empresa Serena Digital percibió 50.000 euros y de su trabajo entre 1995 y 2005 en Centenary, 942.840,04, cantidades a las que ha sumado 3 millones aportados por inversores.

También ha incluido la devolución por parte de Luis Fraga, sobrino del fallecido Manuel Fraga, de lo que le prestó 20 años antes para la compra de una casa en la calle Concha Espina de Madrid (174.000 euros), la venta de una finca de soja en Santa Fe, en Argentina (200.000 euros), otras operaciones con una sociedad argentina de la que era administrador (621.515,55 euros) y las acciones de una OPA de Endesa (700.000 euros).

Y luego ha sumado a esa cifra un dato que ya había dado antes: 7 millones de euros que ganó en 2003 invirtiendo en esa misma OPA gracias a que tenía "información", aunque a preguntas de la fiscal ha precisado que era "pública" y que solo había que "aplicar el sentido común" para arriesgar en la operación.