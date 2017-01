Rajoy acuerda con los líderes autonómicos cambiar este año el sistema de financiación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confía en que la Generalitat participe en el proceso que se abre para decidir el nuevo modelo de financiación autonómica, pero está dispuesto a sacarlo adelante y a aplicarlo también en Cataluña aunque el ejecutivo catalán no forme parte de la negociación.

Rajoy ha expresado esa disposición en la conferencia de prensa que ha ofrecido al término de la VI Conferencia de Presidentes, en la que se ha certificado la creación de una comisión de expertos para empezar a debatir el nuevo modelo de financiación autonómica.

Ante la posibilidad de que la Generalitat, al igual que ha decidido no acudir hoy a esa conferencia tampoco quisiese negociar el nuevo sistema, Rajoy ha recalcado que el resto no puede parar un asunto que le importa a todo el mundo y que el nuevo modelo se aplicaría también a Cataluña.

"No se puede pedir al resto de comunidades autónomas que no haya un modelo de financiación porque un gobierno no quiera ir. ¿Qué quiere que hagamos los demás?", se ha preguntado antes de insistir en que no le "cabe en la cabeza" que la Generalitat no participe finalmente en un asunto de tanta trascendencia

Por ello cree que "la cordura y el sentido común se van a imponer" y, en consecuencia, él está tranquilo.

Ha señalado que la invitación a Cataluña para participar en la comisión de expertos (cada comunidad nombrará a un integrante de la misma) va a estar abierta de forma permanente.

"El Gobierno catalán tiene abierta la puerta para que nombre un experto cuando quiera, hoy, al inicio, a la mitad o al final de los trabajos. En cuanto quieran pueden incorporarse a cambio de nada", ha precisado Rajoy, quien ha insistido en que al Gobierno catalán le importa el modelo de financiación y sería bueno que opinara sobre el mismo.

Al igual que ha venido comentando en anteriores comparecencias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de la misma forma que lo haría con cualquier otro presidente autonómico que se lo pidiera.

"Si el presidente de la Generalitat quiere verme, lo veré. Yo puedo hablar de lo que se quiera, pero en determinados foros hay que estar", ha garantizado.

Y para concertar una cita entre ambos ha considerado que no es necesario responder a la carta que le envió ayer el presidente de la Generalitat.

"Si hay que mandar una carta se la mando. No creo que el tema de la carta sea capital", ha añadido.

Lo que ha asegurado el presidente del Gobierno es que ante la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, que espera que esté cerrado este año, no caben imposiciones ni mayorías de unos y otros, sino que se requiere un acuerdo con las comunidades y también en el Parlamento.

Por eso ha pedido a los presidentes autonómicos que hagan "un esfuerzo de entendimiento", de la misma forma que ha garantizado que lo va a hacer también el Gobierno central.

Respecto a uno de los puntos que ha provocado más discrepancias entre presidentes autonómicos en la reunión de hoy, el de la armonización fiscal, se ha limitado a recordar que no ha habido ningún acuerdo salvo hacer un estudio sobre cómo se está ejerciendo la corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades en impuestos como el de patrimonio, sucesiones o IRPF.

"Es un tema abierto", ha añadido el jefe del Gobierno asumiendo la diferencia de criterios entre autonomías que existe ante este asunto.

Rajoy ha expuesto las líneas generales de su intervención inicial ante los presidentes autonómicos subrayando que su aspiración es preservar y mejorar si se puede el Estado del bienestar, objetivo que cree que pasa por seguir creciendo económicamente, creando empleo y, en consecuencia, generando recursos para aumentar la recaudación.

El presidente del Gobierno ha considerado que la reunión de hoy ha sido "muy constructiva" y un ejemplo de la colaboración entre instituciones.

Por ello ha agradecido el tono y contenido de las intervenciones de los presidentes autonómicos y les ha garantizado que el Gobierno se va a tomar en serio el funcionamiento de esta Conferencia porque puede ser muy útil para abordar los problemas de los ciudadanos.