Bárcenas niega pagos entregados por el 'Bigotes'

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha negado este miércoles haber recibido entregas de dinero en sobres de la mano de Álvaro Pérez 'El Bigotes' y ha dicho que "nunca jamás" nadie le ha llamado, ni de forma cariñosa ni de forma despectiva 'Luis el cabrón'.

Durante su tercera jornada de declaración ante el tribunal que le juzga por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), el que fuera responsable de las finanzas 'populares' ha precisado que sólo coincidió con Pérez en cinco o seis ocasiones en la sede del partido en la calle Génova de Madrid. También en la celebración del Congreso del PP de 2008 en Valencia, para el que la empresa de el 'Bigotes', Orange Market, realizó algún trabajo.

No tenía con él "ningún grado de confianza" y estos encuentros no eran personales ya que como entonces gerente no tenía relación con las personas que se ocupaban de los aspectos técnicos.

Según ha explicado a preguntas del abogado de 'El Bigotes', Pérez estaba considerado en la formación como "una persona muy creativa" en su terrreno, dedicado a la escenografía y la organización de actos electorales.

Respecto al apunte que refleja en la contabilidad B del cabecilla de la trama Francisco Correa una entrega de 72.000 euros vinculada con el nombre 'Luis, El Cabrón' y cuestionado sobre si ese apelativo respondía a una entrega económica a Bárcenas, el extesorero ha precisado que no le dejó esta cantidad.

En su opinión, los informes indican "clarísimamente" que el apunte sobre 'Luis el cabrón'responde a una deuda de Pérez cubierta por Correa y él va sufragando. "El propio punte contable ya deja la operación totalmente clara", ha defendido.



"Acebes autorizó usar la caja B para acciones de Libertad Digital"

Bárcenas ha declarado que fue el secretario general del PP en octubre de 2004, Ángel Acebes, quien autorizó a usar "fondos de la contabilidad extraoficial" para comprar acciones de Libertad Digital.

A preguntas de su abogado, Bárcenas ha explicado que en un momento dado el PP decidió apoyar la ampliación de capital de este medio de comunicación y el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, se movió para animar a miembros de partido a que las adquirieran.

Como no se consiguió cubrir toda la ampliación de capital, Lapuerta habló con Acebes y éste le autorizó a que utilizara los fondos de la caja B para ese propósito.

En ese momento, según la Fiscalía, y aprovechando la compra de esas acciones con fondos opacos, Bárcenas con la connivencia de Lapuerta dispuso de 149.600 euros con los que adquirió 1.360 acciones a nombre de su esposa, Rosalía Iglesias, que luego vendió al fallecido Francisco Yáñez por el mismo importe.

De esta manera, siempre según la Fiscalía, el acusado no devolvió el dinero al PP, sino que se lo quedó y usó para comprar inmuebles en la estación de esquí de Baqueira Beret.

Bárcenas recibió "patadas" de Aguirre y González por la guerra del espionaje

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado que recibió las "patadas" que en la guerra interna por el espionaje político en el partido en Madrid no pudieron dar los dirigentes Esperanza Aguirre e Ignacio González a Álvaro Lapuerta, entonces tesorero de la formación.

Durante su declaración en el juicio del caso Gürtel y a preguntas de su abogado defensor, Bárcenas, en ese momento gerente del PP a nivel nacional, ha negado tener capacidad alguna de influir para que alguien resultara adjudicatario de una obra pública.

Y en concreto, en un caso que fue publicado en enero de 2009 y que acusaba a Bárcenas de presionar al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para que se adjudicara la seguridad de la Ciudad de la Justicia a una empresa que gestionaba, entre otros, el exdirector de Innovación Tecnológica del PP Álvaro de la Cruz.

El propio Prada, ha subrayado Bárcenas, ya lo desmintió, porque el extesorero se limitó a llamarle para que se pusiera en contacto con De la Cruz porque éste no le localizaba.

Así las cosas, Bárcenas ha enmarcado las acusaciones contra él por este asunto en las "peleas internas que había en ese momento" en el PP de Madrid por la "batalla soterrada" entre Aguirre y González -presidenta y vicepresidente de la Comunidad de Madrid en esas fechas- con el tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, "por el espionaje político".

"Como consecuencia de esa guerra, las patadas que no le dan a Lapuerta las recibo yo", ha zanjado.

Ha querido ser tajante al aseverar que "ni como senador ni como nada" tenía capacidad de contratación pública ni influencia sobre nada".

"Si un senador pinta poco a esos efectos, un gerente no pinta nada", ha subrayado.



Bárcenas "nunca hablaba de trabajo" con su mujer

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha dejado claro que nunca hablaba de trabajo con su mujer, Rosalía Iglesias, que se dedicaba a llevar la casa y jamás intervenía en los asuntos de negocios y empresariales de su marido.

Bárcenas lo ha declarado así en el tercer día de su comparecencia en el juicio del caso Gürtel y a preguntas de la abogada defensora de su mujer, también acusada en esta vista oral, después de haberse negado a responder a las diferentes acusaciones.

Más de 30 años hace que se conocen Bárcenas y su esposa, que desde el primer momento decidieron a propuesta del extesorero tener separación de bienes. Rosalía, ha dicho su marido, no planteó ningún problema a esa proposición, ni tampoco en que su esposo gestionara su patrimonio.

La casa la llevaba Rosalía, con la que no hablaba de trabajo, pero los gastos de la vivienda estaban domiciliados en la cuenta de Bárcenas.

Salvo en casos excepcionales, como alguna jornada electoral, Rosalía no iba a la sede del PP y "jamás" entró en el despacho del extesorero, a quien no acompañaba tampoco a reuniones de trabajo de negocios ni en España ni en el extranjero, ha continuado Bárcenas.

Como ya ha declarado a preguntas de la fiscal, Bárcenas hacía un garabato o "echaba un churro" como firma de su mujer en las declaraciones de la renta, por ejemplo. Tanto si salían a devolver como a pagar, el dinero se ingresaba o se abonaba, según el caso, en la cuenta de Bárcenas del Banco Popular.

Luis Bárcenas ha intentado, como ha hecho a lo largo de su declaración que comenzó el lunes, apartar a su mujer de cualquier operación bancaria o negocio.

Y cuando la abogada de Rosalía le ha mostrado un documento con la firma de ésta en la que ordena traspasar todos los fondos de una cuenta suiza, Bárcenas ha dicho que no le explicó el contenido del documento porque "a mi mujer no le interesan estos temas, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle".

"Mi mujer se dedicaba a otra cosa. No sabe lo que es un coeficiente de abatimiento", ha zanjado.