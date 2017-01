Patxi López se abre a una nueva bicefalia en el PSOE: "Nada es malo por definición"

Patxi López, el único candidato a las primarias del PSOE hasta el momento, no descarta que su partido se esté encaminando hacia un nuevo episodio de bicefalia, como el que protagonizaron a finales de la década de 1990 Josep Borrell y Joaquín Almunia, y pese a reconocer que el modelo no les ha "salido bien" a los socialistas, aunque sí "a otros partidos", no lo desdeña: "Nada es malo por definición, dependerá de cómo lo ejerzamos".

El exlendakari no ha decidido "nada" aparte de presentarse a las primarias a secretario general, y sobre sus hipotéticos rivales en esa elección interna, no tiene preferencias: estará "cómodo con quien eligieran los militantes", incluida la presidenta andaluza y líder del PSOE-A, Susana Díaz, a quien dos "barones" de peso cubrieron ayer de elogios, empujándola a dar el paso de competir con López.

El primero, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien puso en duda que Díaz no sea "aceptada" por los militantes socialistas catalanes o de otros territorios, pues "es un cañón comunicando" y "suena a ganadora".

El castellano-manchego Emiliano García-Page, ante la propia mandataria andaluza, dijo que en política valora "a la gente que quiere comerse el mundo, jugar a lo grande" y "ganar desde la ambición" de "tener la confianza" de todos. Tampoco da López por sentado que el respaldo que le brindan los líderes territoriales y miembros del "aparato" que antes estaban con Sánchez garantice su victoria: "Es muy antiguo contar los apoyos así, ahora son los militantes los que deciden y son suficientemente maduros para hacerlo", observó López.

Entre tanto, fuentes del entorno de Pedro Sánchez avanzaron que el exsecretario general desvelará si se presenta a las primarias "en los próximos días, antes de fin de mes", y que "está bien, fuerte y tranquilo", "llamando" a militantes y cuadros medios a los que ha estado, "sobre todo, escuchando". Según estas fuentes, Sánchez ha constatado que la "política de hechos consumados no ha gustado" entre las bases y que sigue contando con "muchas adhesiones", por lo que continúa "dependiendo de sí mismo". La presidenta andaluza, Susana Díaz, eludió ayer comentar cualquier aspecto sobre su posible candidatura al liderazgo del PSOE o sobre la ya formalizada de Patxi López, pero agradeció el afecto que recibe de altos cargos, y así, dijo: "No hay nada más bonito que el cariño dentro de una organización".

En una rueda de prensa organizada en el amplio pabellón de su comunidad en Fitur, en Madrid, evitó alimentar cualquier especulación acerca de si optará a la Secretaría General del partido, ahora vacante. "Hoy de mi partido no hablo; hoy hablo de Andalucía", respondió a varias preguntas de la prensa sobre ello.

Sánchez iniciará la próxima semana una ruta con actos por toda España para "escuchar a los militantes", antes de tomar una decisión sobre su futuro y el Congreso de los socialistas. Según informaron a Europa Press fuentes de su entorno, Sánchez volverá a la carretera como dijo que haría después de entregar su escaño en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de "escuchar a los que no han sido escuchados".

Las fuentes explicaron que el exsecretario general no ha parado de recibir mensajes de apoyo para que se presente a las primarias del partido, un respaldo que, apuntaron, está intacto entre la militancia que está con él. Aunque la gira que prometió tuvo ya dos paradas en la Comunidad Valenciana y Asturias, a finales del año pasado, ahora la retomará e iniciará una nueva ruta por agrupaciones de todo el país. Por el momento, no se ha confirmado dónde será su reaparición.