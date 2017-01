Echenique pide "no enjaular" a Iglesias para no perder fuerza

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ante la propuesta del secretario político de la formación morada, Íñigo Errejón, de limitar a seis años el mandato del secretario general de Podemos, pidió ayer en Córdoba "no enjaular a Pablo Iglesias" tras Vistalegre II. "La limitación de mandatos, en general, y restar poder a los secretarios generales, es avanzar en democracia", señaló Echenique, quien sin embargo, recomienda "tener cuidado, para no pasarnos, no vayamos a enjaular a Pablo Iglesias después de Vistalegre II". "Con un Pablo Iglesias enjaulado, Podemos sería menos fuerte", señaló para resaltar que es preciso "avanzar en democracia, sí, pero teniendo cuidado con que los secretarios generales tengan algo de margen de maniobra después de Vistalegre II".