El PNV advierte de que "ahora mismo" daría un "no rotundo" a los presupuestos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, asegura que la falta de "gestos" del Gobierno hacia el País Vasco haría muy difícil un hipotético respaldo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado y advierte de que "ahora mismo" su partido "les daría un no rotundo". "Si Rajoy me pidiera hoy que le apoye los presupuestos, le diría que no muy a gusto", recalcó Esteban, aclarando que aún no ha habido ninguna negociación y que ignora si el Ejecutivo del PP presentará una propuesta presupuestaria u optará por una prórroga.