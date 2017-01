La esposa de Bárcenas firmaba todo porque tiene "confianza total" en su marido

La "confianza total y absoluta" en su marido, Luis Bárcenas, llevó a Rosalía Iglesias a firmar todo lo que le ponía delante el extesorero del PP, con el que "nunca" habló de "temas de trabajo", por lo que "no sabía" nada de la contabilidad B del partido. "Tenemos una vida personal llena y no es que no me interese, es que no es un tipo de conversación que tengamos nosotros".

Éstas son algunas de las afirmaciones que ayer hizo Iglesias ante el tribunal que juzga la primera época del caso Gürtel, aunque sólo en respuesta a las preguntas de su abogada. El fiscal le pide 24 años cárcel como supuesta autora y cooperadora en los delitos de su marido.

Está acusada de ser la titular de una cuenta en Suiza y de tratar de justificar con un documento falso un ingreso de 560.000 euros en su cuenta de Caja Madrid en 2006 como ganancias procedentes de la compraventa de cuadros. Pero durante el interrogatorio, y al serle preguntado si había cometido delitos en connivencia con su marido, la acusada respondió: "No, en convivencia conmigo, no se si es en connivencia". "Nunca" y "jamás" fueron las palabras más usadas por Iglesias en su intento de desligarse de los manejos de Bárcenas, que en sus 16 horas de declaración, la semana pasada, ya había abundado en la misma estrategia. Ella, relató, se centraba en la economía del hogar y no sabía siquiera que su marido tenía una cuenta en Suiza, pese a que varias veces viajó con él a ese país y visitó bancos helvéticos. "Todo lo que él hace, parece una estupidez decir esto, me parece bien", dijo.