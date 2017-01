Jorge Verstrynge se enfrenta a tres años en un juicio por agresión a un policía

El exsecretario general de AP Jorge Verstrynge, ahora en posiciones de izquierda, negó ayer haber agredido a un policía en unos incidentes ocurridos durante una concentración a favor de la república, en la Puerta del Sol de Madrid el día de la proclamación de Felipe VI, en junio en 2014, en la que fue detenido. Su abogado sostuvo en el juicio que lo que se dio ese día fue "un abuso de poder". Según la Fiscalía, el testimonio prestado ayer por tres policías acredita que Verstrynge quiso saltarse el cordón policial porque la concentración no estaba autorizada y se dirigió a dos agentes y dijo "yo paso por mis cojones", tras lo que propinó un fuerte empujón a un policía que provocó su caída causándole un esguince. Verstrynge lo negó todo: "No acometí a ningún policía. No me moví. Fueron ellos o porque había jaleo o porque era yo. Luego mi mujer cayó al suelo con policías encima de ella".

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que dio su apoyo a Verstrynge antes de la vista, dijo que el juicio al expolítico de AP por defender unas ideas "tiene la misma música" que la matanza de abogados laboralistas de Atocha.