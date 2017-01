Patxi López se desmarca de la ponencia económica para el congreso del PSOE

Los preliminares de las primarias y el congreso del PSOE avivan la crítica entre los sectores que confrontan en el seno del partido. Los coordinadores de las ponencias que se debatirán en el cónclave de junio, el diputado Eduardo Madina, responsable del documento político, y el economista José Carlos Díez, encargado del texto del área económica, se convirtieron ayer en objetivo de los discrepantes con la dirección provisional.

El exlehendakari y único candidato confirmado hasta ahora a las primarias, Patxi López, aseguró ayer que no le han gustado algunas afirmaciones del encargado de la ponencia económica para el Congreso del partido, José Carlos Díez, especialmente su análisis sobre la renta básica y su comentario sobre los "francotiradores" para evitar un efecto llamada de inmigrantes.

En una entrevista en RNE, recogidas por Europa Press, López ha explicado que se trata de un documento base sobre el que cada candidato defenderá sus propuestas y se podrán presentar enmiendas. "Esperaré a que haya ese documento, pero hay cosas que he escuchado que no me han gustado. Estos no son los planteamientos socialistas que yo defiendo", avisó. López se ha referido a las palabras del coordinador de la ponencia Económica del PSOE, José Carlos Díez, el pasado sábado en La Sexta, en relación a la renta básica. "Si tu pones una renta básica, no es que pongas el muro de Trump, tendrás que poner francotiradores", dijo Díez, quien posteriormente pidió disculpas.

Eso sí, ha dejado claro que él tampoco es partidario de una renta básica universal -el PSOE propugna una renta mínima-, supondría un coste inasumible, y es un tanto desincentivadora. "Yo quiero una renta ligada a la búsqueda de empleo. Reniego de los que dicen que no se pueden hacer otras cosas y los márgenes son estrechos: no es verdad", explicó.

El responsable socialista, -por el momento el único militante que ha mostrado su deseo de optar al liderazgo del partido- negó que su candidatura sea un "movimiento" para "calentar la silla" a Susana Díaz. "Quien me conozca sabrá que yo no juego a experimentos, voy a ir hasta el final", avisó.

De cara a las primarias del PSOE, a López le gustaría que "la militancia pudiera escoger", especialmente "después de lo vivido" y de haber dado "algún espectáculo poco edificante". "Nuestros militantes lo han pasado mal. Tienen derecho a ser escuchados", ha manifestado.

Por ello, ha explicado que su objetivo es "unir el partido" porque el PSOE "no puede dedicarse al enfrentamiento" entre compañeros "sino a los problemas que tiene la ciudadanía" y para eso se necesita "un partido unido".

"Hay que hacer un esfuerzo para sumar e integrar. Para eso tendremos un Congreso después de las primarias. Será el primer ejercicio de inteligencia de quien sea el secretario general para sumar e integrar", ha espetado.

Con todo, López ha avisado de que "unir no es uniformar" y no concibe al PSOE como "un partido de pensamiento único" en el que todos son compañeros, pese a tener "propuestas distintas".

De hecho, ha vuelto a dejar claro que no compartía la decisión del PSOE de abstenerse para permitir la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Cuando pienso en España, creo que hace falta un PSOE fuerte. Cuando tomamos la decisión de la abstención, debilitamos el partido", ha lamentado, añadiendo que "pasará tiempo hasta que a la gente se le olvide", ha remachado.

López también se ha referido al exsecretario general del partido, Pedro Sánchez, que dejó su escaño cuando el Comité Federal votó a favor de abstenerse en segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy. "Me pareció lógico", ha dicho sobre la decisión de Sánchez. "Entiendo que Pedro en ese momento tuvo que pensar muy seriamente. Yo he sido secretario general, y lo que no puedo de ninguna manera es cuando el órgano de mi partido toma una decisión es no aceptarlo. Se que si no acepto la decisión de la mayoría, o me voy o estoy haciendo algo para que mi partido deje de ser un partido", ha explicado.

Con todo, ha tachado de "leyenda urbana" que aconsejara a Sánchez su dimisión antes de romper la disciplina de voto. Además, cree que todo "está arreglado" con los diputados que mantuvieron el 'no'. "Se adoptaron multas y decisiones, punto", ha apostillado.

Por otro lado, el exlehendakari ha aprovechado para recalcar su oposición a unos Presupuestos Generales que contengan más recortes. "Los recortes recortan la vida de la gente. Un no rotundo a unos presupuestos en que se reducen los gastos y no hablamos de ingresos", ha asegurado.

Así, ha dicho que defenderá que "el PSOE no puede avalar unos presupuestos que no contengan recursos suficientes para recuperar prestaciones y derechos" y que "hay que buscar una fiscalidad equitativa, más justa, para sostener el estado del bienestar".