Sánchez anuncia en el feudo de Susana Díaz que se presenta a las primarias del PSOE

El exlehendakari Patxi López ya tiene rival para las primarias del mes de mayo, en las que los militantes socialistas decidirán el nombre del próximo líder del PSOE. El exsecretario general del partido Pedro Sánchez anunció ayer su candidatura, tras varios meses de casi completo silencio, y lo hizo en Andalucía, el feudo de Susana Díaz, antes 1.500 personas, muchas de ellas llegadas en una quincena de autobuses desde distintos lugares de España. Mientras, Díaz mantiene su silencio.

El anuncio se produjo en la localidad sevillana de Dos Hermanas, de la que es alcalde el sanchista Francisco Toscano. "Quiero anunciar que seré vuestro candidato a la secretaría general", dijo Sánchez, casi al final de un discurso de 20 minutos en el que sostuvo haber demostrado que no es un político "que se esconda" ni que ande "con eufemismos para evitar lo que se quiere decir".

El exlíder de los socialistas y fallido candidato a la investidura durante la legislatura relámpago explicó que intentará recuperar el liderazgo con una candidatura "de la militancia" para dar una "lección de libertad y autonomía política".

Sánchez se mostró convencido de que "quienes apoyan a la gestora" también presentarán su candidatura, algo que dijo que respeta, por lo que reclamó el mismo trato para su decisión. El ex dirigente socialista aseguró que su "silencio" de estos meses, después de su dimisión del pasado octubre, le ha ayudado a "observar y reflexionar" sobre lo mejor del PSOE y a escuchar a la militancia.

El socialista pidió a sus seguidores que consigan una "rotunda mayoría" de "activistas" y que ninguno "se quede en casa", porque en mayo "solamente hay dos opciones": un PSOE "coherente, creíble, de izquierdas, que se reconoce en el no es no a Rajoy, plural y abierto", o el PSOE de quien se abstuvo ante el PP "y dejó al socialismo español en tierra de nadie". Además de criticar a la gestora, defendió que no se apoyen los Presupuestos del Estado y que "no se debiliten los lazos de hermandad" con el PSC.

Tras conocer el paso adelante de Sánchez, su rival, Patxi López, le dio la bienvenida en un tuit. "Bienvenido al debate de propuestas socialistas @sanchezcastejon: ahora toca confrontar proyectos y dejar que los militantes decidan".

Por su parte, más de trescientos voluntarios de Recupera PSOE, plataforma de militantes críticos con el funcionamiento del sistema telemático para afiliarse al partido, anunciaron que pondrán "todas sus capacidades" al servicio de Sánchez.