"El poder económico y la derecha dificultarán el camino a Pedro Sánchez"

Épica, ética y utopía. Odón Elorza repite el mantra que desde siempre ha conducido sus pasos en política y que le dio resultado en su tierra natal, San Sebastián, que gobernó durante dos décadas con el arma del diálogo y el respeto. Sanchista convencido, aboga por la democracia interna y el debate para reconstruir el PSOE.

-No se ha equivocado, lo dijo y se ha cumplido: Pedro Sánchez será candidato.

-Llevo tiempo diciéndolo pero como no podía contar más... No es una sorpresa. Lo ha estado analizando, debatiendo con más gente para ver si era el momento oportuno para anunciarlo y creo que ha acertado: era el momento y el lugar para hacer pública la candidatura. Había que apartar esas especulaciones y dudas que circulaban.

-¿En qué puede variar el tablero de ajedrez con la irrupción de Pedro Sánchez, con Patxi López y la probable presentación de Susana Díaz?

-Ya no caben más dudas por parte de la militancia, ahora empezamos un proceso de trabajo y explicación de proyecto que ya está escrito y es serio. No tiene nada que ver con las ponencias que la gestora presentó el viernes. Pedro es un candidato que arranca con mucha fuerza a diferencia de Patxi que languidecerá por más que detrás tenga a los generales y aparato del partido. Patxi no va arrancar porque tiene el lastre del continuismo.

-¿Sánchez no contribuirá a diluir el voto en favor de quien sea el candidato del aparato, que parece ser Susana Díaz?

-Diluir el voto no, contribuirá a la recuperación de la credibilidad y a romper con muchos hábitos ya superados por el tiempo, a la necesidad de regeneración, de rebeldía para situar al partido a la izquierda para que no vuelva a ser bastón del PP y sí un partido que concibe a la militancia como fundamental para ser consultada. De todo esto es depositario Pedro Sánchez, el único candidato que tiene marchamo y coherencia. La militancia decidirá.

-¿Es bueno tantos candidatos o confunde a la militancia?

-Lo peor sería un pacto de las élites del PSOE, de la vieja guardia, de los capitanes y generales pactando una candidatura única y echando tierra sobre un debate que es absolutamente necesario, porque primarias es debate, y que, además, prescinda de la votación libre de la militancia.

-¿No existe una estrategia detrás de estos movimientos para llegar finalmente a una candidatura única?

-Eso es lo que está intentando transmitir Ramón Jáuregui, hasta Guillermo Fernández Vara y lo que pueda pensar el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, que se produzca esa unidad y convergencia entre Patxi López y Susana Díaz.

-Yo le preguntaba por una candidatura única entre Patxi López y Pedro Sánchez.

-Confío en que algunos compañeros y dirigentes que han optado por la tercera vía, que no sabemos a dónde conduce, tengan camino de vuelta y estaremos con los brazos abiertos porque solo hay dos vías en la vida, la tercera no va ningún lado.

-¿Entonces solo ve con posibilidades de ganar a Susana Díaz o a Pedro Sánchez?

-Sí, la candidatura de Patxi López no tiene ni fuerza ni sentido ni proyecto político propio.

-¿Una candidatura única no cerraría heridas?

-Estoy radicalmente en contra, sería un cierre en falso. Quienes dicen que lo mejor sería una candidatura única para que no haya choque de trenes, que es lo mejor para la unidad del partido, se equivocan. En un país que está pidiendo regeneración política y transparencia, debate en profundidad, hay que dar un ejemplo a la sociedad de primarias democráticas, eso es lo mejor. Eso de pactar los aparatos como se hacía antes, que es la vieja política, y evitar que aflore el debate y las diferencias, no es lo mejor.

-¿Cómo percibe a Sánchez?

-Con fuerza, lo ha demostrado en el acto, en su discurso de Dos Hermanas, ha demostrado su capacidad de comunicación y sus reflejos. Ha cambiado en tres años, él mismo lo ha dicho, y ha aprendido muchísimo.

-El aparato no se va quedar de brazos cruzados. Será una batalla muy difícil y dura.

-No quiero ser ingenuo. No creo que se queden ni ellos ni otros del mundo político, la derecha y el mundo económico, intervendrán para dificultar el camino de Sánchez. Ya se ha informado de manera manipulada y se van a repetir intentos de disfrazar la realidad por parte de los medios y poderes económicos; los poderes políticos y mediáticos irán muy duramente en contra de Sánchez.

-¿No es un poco arriesgado decir que Sánchez es hoy por hoy la garantía de recuperación de la credibilidad del PSOE?

-No. Confío en que si alguien puede ser un revulsivo para recuperar la credibilidad del PSOE es él, especialmente entre la gente joven. Pedro Sánchez ha sido un hombre coherente y que ha cumplido con el compromiso de votar no a la investidura de Rajoy. Ese es Pedro Sánchez. En los candidatos que conocemos, Patxi López, gran amigo, y Susana Díaz, que se prevé que sea candidata, percibo continuismo que no creo que sea aconsejable para el PSOE.

-¿Sería exagerado llamar a Susana Díaz golpista o traidora, como la militancia de base se refiere a ella?

-Esos descalificativos no se deben utilizar bajo ningún concepto. Está fuera de lo que debe ser el comportamiento ético entre socialistas que podemos tener diferencias. Es evidente que las tenemos, de estrategias, pero compartimos convicciones y principios. En mi artículo Primarias sin crispación pido un proceso de primarias democrático, respetuoso, de debate en profundidad. Por tanto, no comparto para nada esas descalificaciones, ni gritos ni nada por el estilo.

-La candidatura de Patxi López, ¿ha sido un golpe bajo para Sánchez?

-Se ha producido un cambio de actitud que no sé realmente si responde a discrepancias políticas serias con Pedro Sánchez o a ambiciones personales, que serían totalmente legítimas. Ha habido un cambio de posición, de bando, no explicado. Pero cada cual tiene derecho a ser candidato. Es más: lo mejor que le puede ocurrir al PSOE ahora, al abrir un debate ante la sociedad española, es que haya concurrencia.

-¿Cómo deben ser estas primarias que se presentan duras?

-Guardando las formas y con respeto, que las ejecutivas sean neutrales y no induzcan el voto de los militantes hacia tal o cual candidato, que los medios estén democráticamente a disposición de todos los candidatos. Si se hace bien, eso conecta con la sociedad y te hace ganar credibilidad.

-¿A qué tienen miedo esas élites del partido, ese aparato que lleva décadas gobernándolo?

-A perder el control. A que el Partido Socialista en un momento determinado, exagerando, no sea un bastón de apoyo de la derecha y determinados sectores económicos y mediáticos de este país.

-¿Y que pase qué?

-Tienen miedo a no tener el control de las decisiones que el PSOE puede adoptar con carácter inmediato. Es una vieja concepción de la política. Se impone, desde hace unos años, una democracia mucho más participativa y transparente, donde quien decide es la gente, la ciudadanía, en este caso, la militancia. Quienes pretendan resolver los problemas en petit comité, en una cena, en un conciámbulo, garantizándose el reparto del poder, están muy equivocados y nos llevan la desastre.

-¿No huele ya a cierta descomposición el PSOE con todos estos últimos trances por los que está pasando?

-No me gusta la palabra, no diría nunca eso. El PSOE tiene una situación de fractura, de una crisis muy, muy grave, muy aguda y yo diría que no basta con coser, coser es cuando hay una heridita, esto es mucho más profundo. Lo que hay que hacer es una refundación, entre comillas, no solo del Partido Socialista, sino de su democracia interna, sus procesos de decisión, del proyecto político también, que debe adaptarse a la realidad del siglo XXI y dar respuestas. Y que todo lleve a un intento de reconstruir la socialdemocracia europea.

-¿Que proponen ustedes?

-Los partidarios de Pedro Sánchez no estamos en un debate nominalista. Se equivocan quienes creen eso. Estamos en el debate de ideas, proyectos. Sobre todo, en materia económica presentaremos un proyecto muy innovador e interesante. Desconfiamos de la ponencia económica que la gestora y Susana Díaz ha encargado a José Carlos Díez porque creemos que es un economista que ha patinado tremendamente hace pocos días en un debate televisivo.

-¿Las plataformas, con las que tiene una gran vinculación, han perdido su razón de ser?

-No. Ahora se trata de luchar por unas primarias democráticas, que los órganos de dirección a todos los niveles, empezando por la gestora, no hagan campaña en favor de ningún candidato; que no haya un mal uso de los censos de la militancia, ni para dar el alta a gente que se haya afiliado hace dos meses; que todos tengan acceso a los mismos medios; que no sea una campaña crispada, sino un debate ejemplar para la sociedad y para los votantes que están en una posición de centro izquierda.

-Con el equipo de López está como mano derecha alguien que lo fue también de Sánchez, uno de los estrategas más próximos, Óscar López, ¿no es indicativo de que Sánchez está tocado?

-Está más vivo que nunca, está vivito y coleando, doy fe. Está trabajando con una intensidad inusitada y tiene algo que no veo en otros candidatos, la pasión por abordar la conexión con la militancia y con el debate de un proyecto, una pasión desconocida para mí en un líder político y llevo años en esto.