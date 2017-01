El juez De la Mata investigará si Jordi Pujol ofreció silencio al CNI sobre Juan Carlos I

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acaba de incorporar al sumario del caso Pujol unas notas que recogen unas supuestas conversaciones del expresidente de la Generalitat con agentes del Centro Nacional de Inteligencias (CNI).

Con las conversaciones, según publicó ayer el diario El Mundo, Pujol buscaría un trato judicial de favor para él y su familia, a cambio de no desvelar información sensible sobre Juan Carlos I. Concretamente, que el Rey Emérito tendría dinero en la cuenta Soleado que figura en el sumario del caso Gürtel sobre financiación ilegal del PP. La cuenta Soleado, abierta en 1995, no se nutriría exclusivamente de dinero de la Gürtel, ya que es lo que se conoce como una cuenta buzón: un depósito controlado por un bróker que le sirve para encaminar los fondos de todos sus clientes rumbo a las cuentas particulares de cada uno de ellos. Preguntada sobre esta información, la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y diputada del PSOE, Margarita Robles, mostró su preocupación por el hecho de que un sector de la Policía esté actuando "por su cuenta", al margen de jueces y fiscales. Fuentes conocedoras de los entresijos policiales aseguraron que ese "sector de la policía" es, en realidad, el comisario José Manuel Villarejo, que en los últimos meses habría filtrado a la prensa investigaciones relacionadas con la Gürtel, el pequeño Nicolás o las relaciones privadas de Juan Carlos I.