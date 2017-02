Íñigo Errejón tranquiliza a Pablo Iglesias: "No está en peligro quién va a ser número uno"

Pablo Iglesias tendrá en la asamblea de Vistalegre un rival por el liderazgo pero no será Íñigo Errejón. A Iglesias le disputará la secretaría general, con escasas opciones, el parlamentario andaluz Juan Moreno Yagüe, según la relación de candidaturas dada a conocer tras cerrarse el plazo de presentación. Por si quedaba alguna duda, Errejón insistía ayer en tranquilizar a Iglesias. "No está en peligro quién va a ser el número uno", apuntaba tras mostrar su sorpresa por el hecho de que el secretario general encabece también una lista al consejo de la formación. "No hacía falta, es el único candidato con posibilidades" de liderar el partido, añadió.

Para Iglesias, sin embargo, está "muy claro" que en Vistalegre confrontarán "dos equipos, dos liderazgos y dos ideas". Las bases de Podemos tendrán que elegir entre los integrantes de cuatro listas al consejo ciudadano estatal y catorce aspirantes que van por libre.

Las candidatura más conocidas son Podemos para todas, con Iglesias al frente, Recuperar la ilusión, que encabeza Errejón, y Podemos en Movimiento, de los anticapitalistas. En una cuarta lista, Podemos en equipo, figuran veintiséis personas, que no cubren los 62 puestos del consejo. Todo indica, por tanto, que se va a producir ese "choque de trenes" del que ha querido huir la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa al renunciar, igual que el responsable de Economía, Nacho Álvarez, a formar parte de la nueva dirección que salga de la Asamblea Ciudadana de Podemos del 11 y 12 de febrero.

Bescansa se declaró insumisa ante el enfrentamiento: "En esas circunstancias, en un marco de choque de trenes, no tiene sentido que la única opción fuera echar carbón a alguna de las locomotoras", dijo.

Su marcha la han lamentado tanto Iglesias como Errejón. Este último admitió que es un "tirón de orejas" que les debe hacer "reflexionar" sobre la necesidad de "ensanchar" el partido para que quepan todos. Iglesias, que le ofreció a Bescansa un puesto en su lista, aseguró que seguirá contando con ambos y reconoció que en estos días Podemos no está dando la mejor de sus imágenes.