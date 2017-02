Mas avisa de que los soberanistas "no se quedarán en casa" si "son puestos al límite"

En vísperas de sentarse en el banquillo, a partir del lunes, en el juicio por la consulta soberanista del 9-N, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, advirtió contra las posibles respuestas "coercitivas" del Estado ante el referéndum unilateral de septiembre. Mas anticipa que si los catalanes son "puestos al límite" "no se quedarán en casa" y responderán de forma "masiva" en las calles, por los que invita al Gobierno de Rajoy a no "subestimar" al independentismo y a responder de forma "proporcional" al proceso hacia la desconexión catalana. El líder del PDeCAT reconoce que sería "una sorpresa" que el juicio que comienza el lunes no concluyera con su inhabilitación.

Esa decisión judicial dejaría a Mas fuera del juego político, según reconoce otro expresidente, Jordi Pujol. En una conversación con un grupo de jóvenes difundida ayer por La Vanguardia, Pujol descarta que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tenga opciones para encabezar alguna vez el Ejecutivo catalán y ve con más posibilidades para este cargo al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. "Si las cosas no mejoran un pocol por parte del PDeCAT, es fácil que el presidente de Cataluña sea Junqueras, en alianza supongo que con el PDeCAT, si lo quieren. ERC se aprovecha de la debilidad que tiene Convergència", reflexiona. Pujol relata que, cuando en 2014 estalló el escándalo por la fortuna oculta en el extranjero, dijo a sus compañeros de partido: "A mí expulsadme, me retiráis todos los honores y la pensión como expresidente. Toda la mierda para mí". Como "contrapartida", Pujol les pidió que no "renunciaran a la obra hecha" en sus 23 años al frente de la Generalitat.