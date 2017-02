Urdangarin queda libre sin fianza y tendrá que ir al juzgado una vez al mes en Suiza

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, llevaba días diciendo que esperaba "lo mejor" para su cliente y ha acertado. El tribunal que el viernes condenó al cuñado del Rey a seis años y tres meses de prisión por el caso Nóos considera que, dado que "dispone de arraigo laboral suficiente en territorio nacional" -pese a que reside en Suiza- y que "en ningún momento" ha intentado eludir a la justicia, puede quedar en libertad provisional sin fianza en tanto se resuelve su recurso ante el Supremo.

La única medida cautelar que las tres magistradas que juzgaron el caso le imponen es la de comparecer cada primero de mes ante un juzgado de Ginebra, ciudad donde vive con la infanta Cristina y sus cuatro hijos. El auto puntualiza que Urdangarin deberá comunicar a la Audiencia de Palma "todo desplazamiento que realice fuera de la Unión Europea", pese a que Suiza no pertenece al bloque comunitario.

Las juezas también eximen de la prisión preventiva al socio de Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, condenado a ocho años y medio de cárcel y que asimismo ha recurrido su condena ante el Supremo. En su caso, sin embargo, las medidas cautelares son mucho más estrictas: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España, comparecencias en el juzgado más cercano a su domicilio el primer día de cada mes y obligación de comunicar a todo cambio de residencia.

Con todo, como en el caso del marido de la Infanta, las tres magistradas desestimaron la petición de fianza hecha por la Fiscalía Anticorrupción a primera hora de la mañana: 100.000 euros, caución que, para Urdangarin, se elevaba hasta los 200.000.

El yerno del rey Juan Carlos salió de la Audiencia de Palma con una mueca de satisfacción por el resultado de la vista de medidas cautelares, pero no pudo evitar oír los gritos de "chorizo", "ladrón" y "devuelve el dinero" que le dedicaron las numerosas personas que se concentraban, detrás de una valla, a la entrada de la sede judicial.

También el fiscal del caso, Pedro Horrach, tuvo que aguantar insultos como "vendido" y "vergüenza" al salir de la Audiencia una hora antes. Horrach ni siquiera regresó al tribunal para escuchar la decisión de las juezas.

En su auto, contra el que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, el tribunal que juzgó el caso Nóos señala que ni Urdangarin ni Torres "han tratado de eludir en ningún momento la acción de la Justicia y así, pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy (por el de ayer), a la hora indicada".

El tribunal hace especial hincapié en que ambos "disponen de arraigo suficiente (tanto familiar como social y laboral) en territorio nacional, especialmente Iñaki Urdangarin, cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis".

"La gravedad de los delitos y la elevada pena impuesta no pueden ser el único criterio" para ponderar el riesgo de fuga, exponen las tres juezas. Y a la vista de este "arraigo" y de la "conducta hasta el momento observada por los acusados", estiman que el peligro de huida "puede ser conjurado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del tribunal, máxime cuando las acusaciones no han acreditado circunstancia o marcador de riesgo distinto al de la pena, que, no debemos obviar, responde a la suma del total de las impuestas".

Urdangarin y Torres recibieron condenas muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía: 19 años y medio para el primero y 16 y medio para el segundo. Esas penas, unidas a la absolución de la Infanta y a la libertad sin fianza que ambos obtuvieron ayer, desataron la indignación de los partidos de izquierda.

Sin embargo, las asociaciones de jueces, tanto las dos conservadoras como la progresista, creen que no se ha hecho una excepción con Iñaki Urdangarin, dado que la sentencia no es firme, pero Jueces para la Democracia reclama a las magistradas que expliquen por qué al cuñado del rey Felipe se le permite comparecer ante la autoridad judicial en Suiza y a Diego Torres se le prohíbe abandonar España.