Coalición Canaria reprocha al socio del PSOE "su tacticismo" con el presupuesto

El presidente canario, Fernando Clavijo, reprocha a Nueva Canarias (NC), socio electoral del PSOE, su "tacticismo político" al presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos del Gobierno. Clavijo advierte que "con las cosas de comer no se debe jugar", en alusión al pacto presupuestario entre su partido, Coalición Canaria (CC), y el Ejecutivo, que garantizaría 1.300 millones de inversión en el archipiélago. Clavijo suscribió el miércoles con Rajoy el acuerdo por el que CC respaldará los Presupuestos Generales.



El voto de Pedro Quevedo, único diputado de NC, puede resultar crucial para la aprobación final de las cuentas del Estado. Por ello quiere forzar con una enmienda a la totalidad la negociación con el Gobierno. Clavijo mostró ayer , tras reunirse con el ministro de Economía, Luis de Guindos, su "preocupación" por las intenciones de NC.



"Lo más estratégico de estos presupuestos es sacar el Régimen Económico Fiscal de la financiación autonómica", defiende el presidente autonómico, para quien "esto es algo histórico y no me gustaría que se pusiera en peligro por un mero tacticismo político en un momento determinado". Frente a la disposición negociadora de su socio electoral, el PSOE insta a NC a rechazar el proyecto presupuestario del Gobierno sin abrir la puerta a posibles negociaciones.