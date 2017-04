"Nada debemos a los terroristas y nada les daremos", afirma Zoido

ETA no va a obtener nada por desarmarse y lo que tiene que hacer es disolverse y ayudar a investigar los atentados aún pendientes de aclarar. Esa es la doctrina oficial del Gobierno, expuesta ayer por su portavoz, el ministro Íñigo Méndez de Vigo y reforzada de manera más explícita por su compañero de Gabinete, el titular de Interior Juan Ignacio Zoido. Este último mantiene como uno de los objetivos de su departamento el "desarme ideológico" de ETA y su "plena deslegitimación para que no se difumine el auténtico relato de que hubo víctimas y asesinos". "Nada debemos a los terroristas y nada les daremos", asegura Zoido en contestación al comunicado en el que la banda se presentaba como "organización desarmada". Consciente del "dolor" que puede causar a las víctimas el acto de hoy en Bayona, el ministro remitió una carta a las asociaciones y fundaciones de quienes han sufrido los crímenes de ETA para poner a su disposición los medios de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.



Podemos Euskadi estará hoy presente en los actos de Bayona con el propósito de contribuir a que la jornada "no se convierta en una romería o fiesta" o en un "día de agradecer algo a ETA" por el desarme. "Lo que está haciendo ETA es cumplir con una demanda tan básica como dejar las armas y asumir que matar siempre estuvo mal", señala un responsable vasco de Podemos.