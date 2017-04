ETA se declara "organización desarmada" en la víspera de entregar su arsenal de armas

La banda terrorista ETA se declara "organización desarmada" después de que dejar "en manos de la sociedad civil" todas las "armas y explosivos que tenía bajo su control". Así lo anunció en un comunicado en la víspera de la escenificación de la entrega de su arsenal, que tendrá lugar hoy en Bayona, y en el que no aporta detalles sobre la forma en que se produjo la entrega del armamento. Los partidos de izquierda y los nacionalistas exigen a la banda un paso más en el proceso y que anuncie ya su disolución.



El PP y las asociaciones de víctimas consideran que la iniciativa de ETA es un acto propagandístico y critican la falta de arrepentimiento por los crímenes. El desarme previsto para hoy sería la culminación de una retirada que la banda anunció el 20 de octubre de 2011 al comunicar "el cese definitivo de su actividad armada", con la que en cinco décadas puso fin a la vida de unas 850 personas en su objetivo de lograr la independencia del País Vasco.



Decenas de activistas acudirán hoy a donde debe producirse la entrega a las autoridades francesas del armamento de los etarras. La operación se desarrolla entre grandes medidas de seguridad para evitar riesgos de detenciones. El diario francés Le Monde anticipaba ayer que el arsenal incluye "cientos de ametralladoras, de fusiles de asalto, de armas cortas, de cientos de kilos de explosivos, y de detonadores". El conjunto sería "ocho veces más grande" que el localizado el pasado 16 de diciembre en la localidad de Louhossoa, cuando cinco activistas de los "artesanos por la paz" fueron detenidos junto a diez cajas en las que ETA guardaría el 15% de su armamento. La operación "ha requerido la puesta en marcha de condiciones de seguridad drásticas para evitar filtración y riesgo de detención prematura", según Le Monde. En condiciones de "blindaje total", los activistas accedieron "a los zulos para sacar las armas de los lugares en que se encontraban, a veces escondidas en casas o en la naturaleza", añade el vespertino francés.



El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió ayer diligencias sobre la operación ante la petición de la Fiscalía de cursar una comisión rogatoria a Francia para recabar información sobre el arsenal etarra. Las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas sirvan para aclarar los 224 atentados de la banda sin resolver, ya que estarán limpias de pruebas y muchas de las usadas en acciones criminales no se habrán facilitado.



El líder abertzale, Arnaldo Otegi, considera que el desarme de ETA provoca "un cambio de escenario evidente", en el que "hay que poner encima de la mesa otro tipo de realidades" como "el tema de los presos, los refugiados o la desmilitarización" del País Vasco. "Son tiempos de paz en los que las fuerzas de seguridad del Estado español tienen que empezar a abandonar este país", asegura el líder de EH Bildu, el único partido junto con Podemos que hoy estará en los actos de Bayona.



El filósofo Fernando Savater, califica de "paripé" el desarme de ETA, una operación encaminada a presentar a Arnaldo Otegi como un "hombre de paz". "La moda ahora es decir que con ETA acabó Otegi, acompañado de algún socialista listillo", afirma. La organización terrorista entrega las armas porque "están inutilizadas por la propia banda, que no tiene efectivos ni objetivos que puedan justificar su uso", según Savater, para quien el final de la banda terrorista llegará con "el final de su proyecto político".