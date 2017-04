¿Por qué es necesaria la Comisión de Verificación?

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) se constituyó el 28 de septiembre de 2011 para verificar y garantizar "el alto el fuego permanente, general y verificable" declarado por ETA el 10 de enero de 2011 y la subsiguiente declaración de "final definitivo de la violencia" del 20 de octubre de 2011.

Surgió a instancias de la llamada izquierda abertzale y del abogado sudafricano Brian Currin, líder del Grupo Internacional de Contacto, cuya misión fue facilitar el final de ETA. Diferentes partidos, sindicatos y asociaciones apoyaron su existencia. Su labor, en cambio, no ha sido reconocida por el Gobierno central.

Desde que se constituyó, la CIV se ha encargado de verificar que ETA ha cumplido con su compromiso de cesar todo tipo de asesinatos, atentados, amenazas y extorsiones.

¿Quiénes la forman?



Ram Manikkalingam (Sri Lanka). La CIV está encabezada por este profesor visitante en la Universidad de Amsterdam. Fue asesor en el proceso de paz en Sri Lanka y ha trabajado en la resolución de conflictos en Irak e Irlanda del Norte. En este último facilitó el diálogo que llevó al desarme del Ejército Irlandés de Liberación Nacional (EILN).

Ronnie Kasrils (Sudáfrica). Es un político sudafricano retirado que jugó un papel clave en la lucha contra el Apartheid. Después del fin de la segregación, fue viceministro de Defensa (1994-1999), ministro de Aguas y Bosques (1999-2004) y ministro de Inteligencia (2004-2008). Asimismo, fue miembro del comité ejecutivo del Congreso Nacional Africano (ANC) durante más de 16 años.

Chris Maccabe (Reino Unido). Este británico fue director político de la Oficina de Irlanda del Norte (NIO, por sus siglas en inglés) del Reino Unido y secretario adjunto de la Conferencia Intergubernamental Británica-Irlandesa. Se encargó de las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de Viernes Santo en 1998 para poner fin al conflicto de Irlanda del Norte. También participó en procesos de paz en lugares como Kosovo y Tanzania.

Satish Nambiar (India). El ex vicejefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de la India sirvió como Primer Comandante y Jefe de Misión de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia en 1992 y 1993. Tras jubilarse fue director del United Service Institution en la India durante más de 12 años (1996-2008) y miembro del Grupo sobre Amenazas, Retos y Cambio del Secretario General de la ONU (2003 y 2004). En la actualidad forma parte de la delegación India de la mesa redonda India-UE y de la delegación india en el Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP).

Aracelly Santana (Ecuador). Ex representante especial adjunta del Secretario General de Naciones Unidas en Nepal (2008) y ex adjunta al asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas para la planificación del periodo post-conflicto en Libia (2011). Durante su carrera profesional de 20 años en la ONU su labor se concentró en diversas regiones del mundo, abarcando temas de facilitación (África del Sur y Colombia), establecimiento de la paz (El Salvador y Guatemala), mediación, asistencia electoral y operaciones de paz (Balcanes, Nepal y Libia).

Fleur Ravensbergen (Holanda). Es la directora adjunta del Dialogue Advisory Group (DAG), donde dirige las operaciones de mediación. Previamente trabajó en el Ministerio de Cooperación al Desarrollo de Holanda, en el Partido Laborista holandés y en una agencia de investigación donde dirigía proyectos en las áreas de gobierno y políticas.