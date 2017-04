Díaz advierte de que Podemos "no es de fiar" y López reclama "elevar el debate"

La campaña de las primarias del PSOE se intensifica con mensajes cruzados entre los candidatos, que se hacen más explícitos cada fin de semana. Durante una visita institucional a un centro para enfermos mentales, la presidenta andaluza, Susana Díaz, afirmó en Sevilla que Podemos y su líder, Pablo Iglesias, "no son de fiar" y prefieren aliarse con la derecha "con tal de hacer daño a los socialistas".



Aludía la candidata al voto de la formación morada contra el proyecto presupuestario del Gobierno del socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, rechazo que, sumado al de los populares, obliga a su retirada. En clave interna, la advertencia de Díaz contra Podemos es una forma de confrontar con la pretensión de su rival, Pedro Sánchez, de buscar alianzas con otras fuerzas de la izquierda si el próximo 21 de mayo se convierte de nuevo en el líder del PSOE.



Sánchez estuvo ayer en Santander y ante unas 800 personas que abarrotaban el paraninfo de la Universidad de Cantabria también lanzó un mensaje al susanismo. "Hay algunos compañeros que están utilizando el discurso del miedo, que si gana este proyecto se va a romper España y se va romper este partido, el discurso del miedo de la derecha", reprochó el ex secretario general. Reclama primarias "limpias y libres de descalificaciones y difamaciones", una alusión abierta a la polémica desatada al trascender las manifestaciones en las que el secretario general del grupo parlamentario socialista, Miguel Ángel Heredia, un hombre de confianza de Díaz, descalifica a algunos de sus compañeros y vincula al ex secretario general con una operación para ganar el apoyo de los independentistas y Podemos. "Algo va mal en esta organización cuando aquellos que cumplimos con la palabra dada tenemos que dimitir y aquellos que utilizan la palabra para insultar o difamar se aferran al escaño", apuntó Sánchez.



"A ver si dejamos esta fase de descalificaciones, a veces de insultos y enfrentamiento entre socialistas, y pasamos a la fase de elevar el debate de ideas", afirma en Benifaió (Valencia), Patxi López, el tercer candidato: "De nada sirven las primarias si votamos para dividir, tenemos una posibilidad solo si entendemos que tenemos que unirnos en torno a un proyecto exigente".