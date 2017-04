Muere Carme Chacón, la primera mujer ministra de Defensa

La ex ministra socialista de Defensa Carme Chacón ha sido hallada muerta hoy a los 46 años en su domicilio de Madrid, según han confirmado a Efe fuentes policiales y del PSOE. Una amiga de Chacón, que sufría una cardiopatía congénita, la ha encontrado sin vida en su domicilio.



Fuentes policiales han indicado el fallecimiento de Chacón, que llevaba varias horas muerta cuando fue encontrada, responde probablemente a causas naturales. El servicio de Emergencias del 112 de Madrid recibió un aviso a las 18.30 horas de una persona que afirmaba que hacía tiempo que no tenía noticia sobre la política.



Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han abierto el domicilio y han encontrado el cuerpo sin vida de la que también fuera ministra de Vivienda.



Chacón, ex ministra de Defensa y madre de un hijo de nueve años, fue miembro de la ejecutiva del PSOE y era militante del PSC. Chacón renunció a entrar en las listas electorales de los comicios del 26 de junio de 2016 y abandonó el acta de diputada para incorporarse a un bufete de abogados en Madrid. Chacón se presentó en 2012 como candidata a secretaria general del PSOE. Perdió la votación ante Alfredo Pérez Rubalcaba.





La trayectoria política de Carme Chacón

Biografía política

Chacón, durante una visita a tropas españolas en su época como ministra de Defensa. EFE

Chacón llegó al Congreso de los Diputados tras las. En el año 2004, tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, fue nombrada vicepresidenta del Congreso de los Diputados. En el año 2007 se convirtió en ministra de Vivienda del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en 2008. Fue la primera mujer en dirigir esta cartera.Elha expresado en Twitter sus condolencias:Suempezó en 1194, cuando ingresó en el PSC. Entre los años 1999 y 2003 fue concejal del Ayuntamiento de Esplugues (Barcelona) y primera teniente de alcalde. En 2000 entró en la Ejecutiva Nacional del PSC y fue. En ese mismo periodo fue secretaria de Educación, Universidad, Cultura e Investigación del PSOE.De 2003 a 2004 fue. A partir de ese año ocupó también la vicepresidencia primera del Congreso de los Diputados (hasta 2007) y la secretaría de Cultura del PSOE (hasta 2008).El entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la nombró, cargo que ocupó hasta 2008, cuando fue nombrada, pasando a ser la primera mujer al frente de esta cartera. En el 38º Congreso del PSOE, celebrado en 2012, se presentó comofrente a Alfredo Pérez Rubalcaba, ante el que perdió por 22 delegados.Entre 2013 y 2014para impartir clases en la Universidad Miami Dade College. Durante el congreso extraordinario del PSOE celebrado en julio de 2014, en el que Pedro Sánchez fue ratificado como líder de la formación, fue elegida secretaria de Relaciones Internacionales. Cabeza de lista del PSC en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, logró el acta de diputada.Carme Chacón renunció a entrar en las listas electorales de los comicios del 26 de junio de 2016 y abandonó el acta de diputada. Se incorporó a un bufete de abogados en Madrid. Fue una de los 17 miembros de la Ejecutiva Federal del partido que dimitió para provocar la, que finalmente renunció el 1 de octubre de 2016.