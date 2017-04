El Gobierno vasco propone consensuar la política penitenciaria

El día después del desarme formal de ETA se abre la discusión política sobre los pasos hacia la disolución definitiva de la banda terrorista. Mientras que el Gobierno vasco propone consensuar una política penitenciaria, el PP rechaza que los presos, un colectivo decisivo para marcar el futuro de la organización, se instalen en el centro del debate, algo en lo que coinciden con los socialistas.



El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, considera que en la nueva situación que se abre con la entrega de los restos del armamento de ETA, "hay que conseguir llegar a consensos". Para Fernández, la banda terrorista tiene que disolverse a la mayor brevedad: "Es algo que nos une al pasado", dijo ayer, aunque no se atrevió a dar plazos para la desaparición total.



La portavoz del PP vasco, Nerea Llanos, instó a las fuerzas políticas a trabajar para conseguir el "desarme social y moral" de ETA y "no caer en el juego de estar organizando fiestas en torno a la liquidación de la banda" o estar "hablando de presos". Llanos responde de esta manera a la agenda planteada el sábado por el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Ortegi, en Bayona, donde mantuvo que los próximos retos a abordar son "el problema de los presos", las víctimas y la "desmilitarización" de Euskadi. "Los presos de ETA son un problema de la banda terrorista, que ETA lo ha generado, y le corresponde a cada uno de ellos cumplir la Ley y acogerse a la Ley para cambiar su situación penitenciaria", enfatizó Llanos.



La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, manifestó que "no es el momento de hablar de presos, sino de las víctimas", si bien recalcó que la situación de los presos de la banda terrorista depende "exclusivamente de ellos" y de la "desaparición" de ETA.