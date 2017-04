González destaca su compromiso y Rajoy, su "sentido de Estado"

El expresidente del Gobierno Felipe González lamentó la muerte de Carme Chacón, de quien asegura que "dejará hueco" y a quien ha elogiado por su lucha en favor de la justicia social. "Me duele la muerte de Carmen. Por ella, por su hijo y por su madre. No es lo más común, pero es así como lo siento. Ella sabía por qué y su madre también", señaló el ex líder socialista en un comunicado remitido a Efe, en que añadía que siente su fallecimiento por perder su amistad y su cariño, pero también por "su compromiso con eso que define el socialismo democrático: la lucha por la justicia social".



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y líderes de los partidos políticos con representación en el Congreso trasladaron ayer su pésame por la muerte de Carme Chacón, a la que Mariano Rajoy definió como una "gran política con sentido de Estado".