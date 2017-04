El PNV "negocia seria y duramente" las cuentas con el PP para su debate en mayo

El PNV está ya inmerso en las conversaciones con el Gobierno sobre las cuentas generales del Estado con la vista puesta en el 3 de mayo, cuando previsiblemente comenzará su proceso parlamentario y los votos de los nacionalistas vascos serán fundamentales para superar las enmiendas a la totalidad de la oposición.



El presidente peneuvista, Andoni Ortuzar, asegura que su partido empezó ya a "negociar seria y duramente" los Presupuestos Generales, unas conversaciones cuyo desenlace todavía no se puede anticipar pero que suponen un cambio "porque venimos de cinco años de una incapacidad para la relación con Madrid y con el Gobierno de Rajoy".



"Son cinco o seis años de incomunicación, y ahora no lo podemos arreglar en quince días. Esto va a llevar su tiempo. Tiene que haber un acuerdo suficiente y, sobre todo, que la sociedad vasca entienda", sostiene Ortuzar, quien considera que existe margen porque todavía hay "tres semanas por delante" hasta que comience el debate parlamentario de las cuentas.



El núcleo de las conversaciones entre el PNV y los populares se centra en la denominada "agenda vasca", que incluye la revisión del sistema de conciertos entre administraciones, además de asuntos relativos a infraestructuras, la tarifa eléctrica y autogobierno.



Ortuzar niega que la disposición negociadora de los nacionalistas vascos sea la contrapartida a las facilidades de los populares para la aprobación de los Presupuestos del Gobierno de Íñigo Urkullu. "Eso lo sabe el PP vasco y lo sabe Mariano Rajoy.



Otra cosa es que ellos estuvieron listos y se colocaron muy bien en la negociación exprés de los Presupuestos vascos, aprovechando la garrafal metedura de pata que tuvo la izquierda abertzale de no querer entrar a hablar con nosotros", afirma el presidente del PNV.



Once millones para las cuentas



El Parlamento vasco aprobó ayer las cuentas para 2017 gracias a la abstención del PP. Los 37 votos del PNV y el PSE, los socios del Ejecutivo, se impusieron a los 29 en contra de EH Bildu y Elkarrekin Podemos con las nueves abstenciones del PP. Las cuentas superan ligeramente los once millones de euros, un 1,2% más que en el ejercicio anterior.



De la cantidad total, el PP negoció modificar el destino de partidas valoradas en 29 millones de euros. En el debate parlamentario, los grupos de la oposición insistieron ayer en vincular la aprobación del Presupuesto vasco con la negociación entre el PNV y el Gobierno de Mariano Rajoy.