El PP propone a C's limitar las acusaciones populares contra los políticos

El PP quiere poner condiciones a Ciudadanos (C´s) para firmar la supresión de los aforamientos, que sacaría las investigaciones judiciales sobre la actuación del expresidente Pedro Antonio Sánchez en los casos Auditorio y Púnica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El primer encuentro de la negociación abierta ayer en la Asamblea Regional terminó sin un acuerdo concreto, aunque los portavoces de los grupos parlamentarios del PP y de C´s, Víctor Sánchez y Miguel Sánchez, respectivamente, explicaron que las conversaciones siguen abiertas. Miguel Sánchez reclamó a Pedro Antonio Sánchez que deje el escaño, porque «no es conveniente que haya imputados por presunta corrupción política en sede parlamentaria», aunque al mismo tiempo apuntaba que «no es condición ´sine qua non´» para apoyar la investidura del sustituto que ha propuesto el PP, Fernando López Miras. El requisito «innegociable es eliminar los aforamientos». Por su parte, Víctor Martínez anunció que los populares aceptarán si se limita el uso de la acusación particular que los partidos de la oposición hace en los tribunales. «No vamos a gobernar por gobernar ni a gobernar a cualquier precio», dijo.

La desaparición de los aforamientos devolvería a la juez de Lorca Consuelo Andreo y al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la investigación sobre la actuación de Pedro Antonio Sánchez en los casos Auditorio y Púnica, respectivamente. Andreo y Velasco han remitido al TSJ sendas exposiciones razonadas, en las que detallan los indicios por los que consideran necesario investigar al expresidente, que dimitió el pasado martes.

Tras dos horas de reunión entre los equipos negociadores ambos partidos anunciaron que volverán a reunirse y que «intercambiarán documentos». Además, C´s dijo que sometería las propuestas en discusión a sus servicios jurídicos para evitar que en el futuro puedan hacerse interpretaciones distintas.

Por su parte, Víctor Martínez defendió que la desaparición de los aforamientos debe ir vinculada a que se limite la acusación particular que ejercen los partidos políticos en casos en los que están siendo investigados dirigentes de otras formaciones. Martínez explicó que el PP quiere negociar «para quién y cómo» se suprime la figura del aforamiento enmarcándolo en un contexto en el que el PSOE y Podemos han usado la acusación particular contra el PP y el expresidente Pedro Antonio Sánchez para intentar ganar en los tribunales lo que no han logrado en las urnas».

Miguel Sánchez rechazó que vaya a negociar «el qué, quién y cuándo» de esa supresión y exige «la reforma urgente del Estatuto de Autonomía para quitar el aforamiento de los diputados, antes de que tenga lugar el pleno de investidura».