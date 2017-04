Quinta advertencia judicial al Gobierno catalán para que paralice la consulta

El Gobierno catalán mantiene su "determinación" de celebrar el referéndum soberanista pese a que los miembros del ejecutivo recibieron ayer la quinta notificación judicial, en la que se les advierte de que no pueden proseguir con los preparativos de la consulta independentista.



En la quinta notificación se informa al Govern de que el Tribunal Constitucional suspendió las disposiciones de la ley de Presupuestos de la Generalitat sobre el referéndum de autodeterminación, por lo que no pueden dar nuevos pasos en base a los artículos suspendidos y se les avisa de posibles responsabilidades penales.



"No dejaremos de ir hacia adelante", escribió el presidente Carles Puigdemont en Twitter, un mensaje que acompañó de una fotografía con las cinco notificaciones y un cuadro con el lema Catalunya endavant ( Cataluña adelante). El Ejecutivo catalán anunció ayer que se personará en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.



La consejera de la Presidencia, Neus Munté, mostró la notificación en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo y dijo que "lamentamos que ésta sea la única respuesta del Gobierno español ante un mandato democrático".