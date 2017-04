El PDeCAT se plantea un candidato autonomista si fracasa la independencia

El PDeCAT se plantea nombrar un candidato de carácter "autonomista" como cartel electoral si en el referéndum perdiera el sí a la independencia y fracasara el proceso soberanista, lo que abocaría a Cataluña a unas elecciones autonómicas.

Así lo expresó el coordinador organizativo del partido, David Bonvehí, durante un comida privada mantenida con un grupo de electos de su comarca, el Bages (Barcelona), en la que fue grabado. El audio ha sido publicado este jueves por el digital eldiario.es.

Bonvehí explica en la grabación que el PDeCAT se plantea tres candidatos para tres escenarios diferentes: "Si el proceso sale bien y somos independientes habrá que buscar un personaje que represente ideológicamente lo que queremos disputar nosotros; si el proceso no está terminado y estamos en medio de la vorágine, necesitaremos alguien muy independentista; y si el proceso ha sido un desastre, tendremos que meter alguien autonomista".

En declaraciones a Catalunya Ràdio este jueves tras conocerse el contenido de la grabación, Bonvehí ha confirmado que si hubiera un escenario en el que ha habido un referéndum y ha perdido el sí o "no ha acabado bien el proceso y por tanto hay elecciones autonómicas", deberían "buscar un candidato que fuera capaz de ir a unas elecciones autonómicas".

"Ojalá no lleguemos a este punto, lo plantee como una hipótesis", ha añadido Bonvehí.

En otras declaraciones en Rac1, ha aclarado que pese a que dijo "autonomista", su partido "seguiría siendo independentista" pase lo que pase en septiembre, y ha aseverado que "lo que no sea acabar en un referéndum sería un fracaso".

El número dos de la dirección del PDeCAT (antes CDC) ha afirmado que desconocía que le estaban grabando: "Eso es lo que peor me sabe, que no me pidieran permiso", ha subrayado.